Auf Entdeckungstour

Mannheim. Das TECHNOSEUM in Mannheim gehört zu den großen Technikmuseen in Deutschland. Neuerungen in Naturwissenschaften und Technik vom 18. Jahrhundert bis heute sind das zentrale Thema der Dauerausstellung. Viele der gezeigten Maschinen sind noch funktionstüchtig und werden von speziell geschultem Personal regelmäßig vorgeführt – von der original erhaltenen Textilweberei bis hin zur zischenden Dampfmaschine. Das TECHNOSEUM zeigt auch, welche Auswirkungen technische Innovationen auf Leben und Arbeit hatten. Deshalb können die Besucherinnen und Besucher nicht nur mit einer Dampflokomotive von 1896 fahren, sondern erfahren auch, unter welchen Bedingungen ein Heizer einst arbeitete oder wie dank der Eisenbahn die Menschen massenhaft mobil wurden. red

Besucher können mit der Dampflokomotive von 1896 fahren. © Technoseum/Klaus Luginsland

TECHNOSEUM Museumsstraße 1, Mannheim Nachlass gültig auf den Erwachsenpreis Tickets nur an der Tageskasse erhältlich