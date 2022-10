Alles fürs Baby

Weinheim. Vetter for Kids ist ein familiengeführter Fachmarkt in Weinheim direkt am Autobahnkreuz. Seit 1966 ist der Fachhändler in der Region aktiv – und das mit Leidenschaft und aus voller Überzeugung.

Vetter for Kids begleitet junge Eltern und Familien durch die aufregenden Monate einer Schwangerschaft und natürlich auch in der so alles veränderten Zeit nach der Geburt eines Kindes. Denn wenn es um Information und Beratung rund um das Kind geht, dann steht der Fachhändler mit seinen engagierten und vor allem sehr erfahrenden Mitarbeitern für die Kunden bereit. Der Babyfachmarkt bietet auf 1500 Quadratmetern ein sorgsam zusammengestelltes Sortiment der wichtigsten, vielfach erprobten und vom Team empfohlenen über 120 Marken der Baby- und Erstausstattung. Darunter sind unter anderem Anbieter wie Cybex, Hartan, ABC Design, Joolz, Paidi, Nuna, Gesslein, TFK, Avionauten, Britax-Römer. Außerdem gibt es hier auch ein umfangreiches Baby- und Kinderbekleidungssortiment und Spielwaren-Segment.

Bei Vetter for Kids finden Kunden alles was sie brauchen. Und das Beste: Das Team berät nicht nur, sondern viele Produkte können auch direkt vor Ort ausprobiert werden. Gerne werden die von den Kunden ausgewählten Artikel bis zur Geburt ohne Mehrkosten reserviert.

Auch nach dem Einkauf liegt dem Babyfachmarkt das Wohl der Eltern und Kinder am Herzen. Montagen und Reparaturen können in der hauseigenen Service-Werkstatt übernommen werden. Parken können Kunden auf den kostenlosen Parkplätzen direkt vor dem Laden. red

