Alles fürs Baby

Weinheim. Vetter for Kids ist ein familiengeführter Fachmarkt in Weinheim. Seit 1966 ist der Fachhändler in der Region aktiv. Vetter for Kids begleitet junge Eltern und Familien durch die aufregenden Monate einer Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt. Engagierte und erfahrene Mitarbeiter stehen mit Informationen und Beratung rund um das Kind gerne bereit. Der Babyfachmarkt bietet von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr auf 1500 Quadratmetern ein sorgsam zusammengestelltes Sortiment der wichtigsten und vielfach erprobten über 120 Marken der Baby- und Erstausstattung. Außerdem gibt es auch ein umfangreiches Baby- und Kinderbekleidungssortiment und Spielwaren-Segment.

Viele Produkte können direkt vor Ort auch ausprobiert werden. Gerne reserviert das Verkaufsteam die ausgewählten Artikel bis zur Geburt ohne Mehrkosten. Auch nach dem Einkauf liegt dem Babyfachmarkt das Wohl der Eltern und Kinder am Herzen. Montagen und Reparaturen können in der hauseigenen Service-Werkstatt übernommen werden.

Morgencard Premium-Inhaber erhalten 3 Prozent Rabatt. Preisgebundene Ware, reduzierte Artikel, Haus- und Komplettpreise ausgenommen.

Vetter for Kids, Weinheim red