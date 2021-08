Einen öffentlichen Brunnen hat Wallstadt nicht – zumindest nicht mehr, denn mit Inbetriebnahme des Wasserturms 1906 war der Ort an das öffentliche Wassernetz angeschlossen. Aber zuvor gab es auf Privatgrundstücken viele Stellen, wo das kühle Nass aus dem Boden geholt wurde, sowie sogenannte Nachbarschaftsbrunnen für mehrere Nutzer. Bei Bauarbeiten am Mudauer Ring hat man sogar mal Reste eines Brunnens der Neckarsueben, der ungefähr aus dem Jahr 22 nach Christus stammt, entdeckt. 2010 wurde in der Trompetergasse bei Abrissarbeiten ein reich verzierter historischer Ziehbrunnen aus rotem Sandstein gefunden und von den Eigentümern dem Arbeitskreis Heimatgeschichte zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe vieler freiwilliger Helfer hat Martin Straub, Initiator und Motor des Arbeitskreises Heimatgeschichte, ihn auf seinem Grundstück in der Atzelbuckelstraße aufgestellt, wo er für viele Passanten gut sichtbar ist und an Ostern – nach fränkischer Tradition – auch als Osterbrunnen sehr schön geschmückt wird. Zur Einweihung gab es 2010 sogar ein großes Brunnenfest.

