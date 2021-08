Vier mächtige Felsen auf gepflastertem Boden bilden den Schönauer Brunnen. 1989 haben einige Bürger die Initiative dazu ergriffen. Daraus entstand das von Franz Drechsler geführte „Forum Schönauer Brunnen“ innerhalb der Siedlergemeinschaft, das es mit vielen Gesprächen, Aktionen und Spenden schaffte, diese Idee 1995 zu realisieren. Mit dem Mannheimer Künstler Dieter Lahme wählten sie in einem Steinbruch in Mackenheim vier Syenitsteine – jeder zwischen 12 und 13 Tonnen schwer – aus, die vom Mannheimer Steinbildhauer Hermann Korwan künstlerisch bearbeitet und mit nach Entwürfen von Lahme in Bronze gegossenen Schmetterlingen und Blüten versehen wurden. In die Felsen eingehauen sind Symbole aus dem Schönauer Wappen, wie eine Kiefer und ein Bischofsstab, die daran erinnern, dass das Gebiet der Siedlung einst zum Kloster Lorsch, dann zum Kloster Schönau gehörender Wald war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1