Outdoor-Wohnzimmer zum Wohlfühlen

Sommer in der Stadt: Mannheim hat so einige wundervolle gastronomische Oasen zu bieten, in denen die Sommer-Tage in der Quadratestadt bei spritzigen Getränken und köstlichen Speisen zum echten Urlaub werden.

Hot town, summer in the city“, diese Zeilen von Joe Cocker beschreiben die heiße Jahreszeit in den urbanen Metropolen gut. Denn auch in Mannheim staut sich an hochsommerlichen Tagen bisweilen die Hitze und die Menschen sind auf der Suche nach kleinen Oasen im geschäftigen Treiben der Stadt.

Gastro-Oasen * Joe Molese – Burgers ‘n’ Sandwiches // Mannheim Mittelstraße 3, 68169 Mannheim * Luni Seckenheimer Straße 34a, 68165 Mannheim *Bokeria Mannheim Mülheimer Straße 6, 68219 Mannheim *Kritos Meze & Wine Bar Rheingoldstraße 19, 68199 Mannheim *Osteria Limoni Schimperstraße 16, 68167 Mannheim

Später im Lied geht Joe Cocker aus, wenn der Abend hereinbricht, um in jede Ecke der Stadt zu blicken und die Nacht zu genießen. Was könnte er da in Mannheim alles entdecken? Die Quadratestadt hat schließlich viele wunderbare Ecken, in denen man den Sommer genießen kann – und passende Speisen und Getränke serviert bekommt. Neben denn bekannten grünen Oasen und Gastro-Tipps, gibt es auch noch einige geheime Tipps, um den Sommer in der Stadt so richtig zu genießen:

NeckarStadt-West

Wer öfter in der Neckarstadt-West unterwegs ist, kennt vielleicht schon „Joe Molese – Burgers ‘n’ Sandwiches“ in der Mittelstraße 3. Doch wer den Laden von außen gesehen und vielleicht den köstlichen Burger-Geruch wahrgenommen hat, weiß nicht um sein Geheimnis, wenn er nicht eingetreten ist in die Welt von Joe Molese. Denn im Hinterhof wartet eine schöne Überraschung: Der Außenbereich mit ganz besonderem Charme. Hier treffen sich zwischen Hip Hop und Graffiti ganz unterschiedliche Menschen, um gemeinsam bei köstlichem Essen und Musik eine gute Zeit zu haben.

Es ist eine eigene Welt, in der man die sommerlichen Mannheim-Abende perfekt genießen kann – zum Beispiel bei einem kühlen Bier und einem Burger. Denn Burger haben irgendwie zu jeder Jahreszeit Saison, wie Betriebsleiterin Arianna Sönmez bestätigt: „Obwohl Burger ja recht deftig sind, werden sie auch bei hohen, sommerlichen Temperaturen immer gerne bestellt.“ Besonders häufig gehen „The 99er Burger“, der „Big Joe Burger“ und der „Parma Burger“ über die Theke. Aber auch Vegetarier kommen beim Burger-Angebot auf ihre Kosten. Gemeinsam genießen dann alle Gäste im Hinterhof das szenige Musik-Ambiente und die Zeit zusammen.

SchwetzingerSTadt

Szenen-Wechsel: Im liebevoll mit Pflanzen und Accessoires dekorierten Außenbereich des Luni in der Schwetzingerstadt lassen es sich die Gäste den ganzen Tag über gut gehen. „Hier bei uns gibt es zwar keine großen Plätze wie bei der Alten Feuerwache oder am Wasserturm“, sagt Inhaber Ulrich Nievelstein, doch trotzdem haben er und sein Team eine kleine Oase im Herzen der Stadt geschaffen, die ganz verschiedene Menschen anzieht. Während tagsüber viele Business-Gäste ihre Pausen hier verbringen, Handwerker eine wohlverdiente Rast einlegen oder auch junge Menschen ihre Homeoffice-Tätigkeit an diesen schönen Ort mit W-Lan verlegen, treffen sich abends vor allem die Menschen aus der Schwetzingerstadt in „ihrem“ Luni. Ob kleines Cappuccino-Date mit der besten Freundin oder romanischer Pärchen-Abend mit großem Dinner inklusive passendem Wein – alles ist hier möglich.

Besonders erfrischend sind hier die hausgemachten Eistees in drei verschiedenen Sorten, aber auch die Möglichkeiten der „Spritz-Karte“ nutzen die Gäste gerne. Auch im Luni haben Burger immer Saison und sind sehr beliebt. Aber nicht nur die. Derzeit sind, wie Nievelstein verrät, auch die veganen und glutenfreien Zoodles – die Zucchini-Nudeln – mit Kimchi, Pak Choi, Sesam und veganem Hirtenkäse ein absoluter Top-Seller. Ein perfektes Sommer-Essen: leicht und köstlich.

Rheinau

Während die Gäste im Luni stets die Stadt im Blick behalten, genießen die Menschen, die in Rheinau ins Bokeria einkehren, die Ruhe auf der großzügigen Terrasse. Justyna Zajac weiß, dass die Menschen, die zu ihr kommen, es schätzen, dem Stadtlärm auch mal den Rücken kehren zu können.

Und obwohl es im Bokeria keinen typischen Gast gibt, sondern ganz verschiedene Menschen gerne hierher kommen, sind sie sich doch kulinarisch recht einig: Der „Bokeria Spritz“ ist für eine Vielzahl der Gäste das ideale Sommer-Getränk, um in einen gemütlichen Abend zu starten. Der abwechslungsreich Bokeria Grillteller oder einer der köstlichen Burger machen das kulinarische Erlebnis dann perfekt. Klar, manch einer entscheidet sich auch für einen knackigen Sommersalat oder viele kleine Vorspeisen zum Teilen. Doch Burger und Grillteller sind einfach beliebt.

Neckarau

In der Kritos Meze & Wine Bar in Neckarau verschwimmen die Grenzen von drinnen und draußen. Vor dem Haus in warmem Orange stehen Zitrus- und Olivenbäumchen. Frische Kräuter duften und die großen Fenster zum Gastraum sind weit geöffnet. So sitzen die Gäste auch drinnen an der frischen Luft und an den gemütlichen Tischen auf der anderen Seite der Hauswand kann man stets Blickkontakt zum freundlichen Personal aufnehmen. Wer einmal hier im griechisch-mediterranen Restaurant war, kommt meist wieder, sagt Inhaber Kritolaos Tsiverakis: „70 Prozent meiner Gäste sind Stammgäste.“ Die lassen sich gerne von den wechselnden Gerichten überraschen und genießen dazu den angebotenen Wein.

Der Inhaber selbst isst am allerliebsten Moussaka. „Weil es so vielseitig ist“, sagt er. „Es hat ein bisschen von allem: Fleisch, Gemüse, cremige Béchamelsauce...“ Aber er liebt es auch, seinen Gästen zu zeigen, dass die griechische Küche viel mehr zu bieten hat, als man gemeinhin kennt...

Neckarstadt-Ost

Mediterran geht es auch in der Osteria Limoni zu. Dort verwöhnen Chefin Martina Paba und ihr Team die Gäste mit italienischen Köstlichkeiten. „Im Sommer schätzen unsere Gäste die Atmosphäre auf der begrünten Terrasse unter dem Blätterdach der gewachsenen Pflanzen“, weiß Paba. Derzeit ist in der Osteria Limoni die Sommerkarte das Maß der Dinge. Mit leichten Fleischgerichten oder gegrilltem Fisch punktet sie an heißen Tagen bei ihren Gästen. „Alles ist frisch gekocht. Ohne Sahne, dafür mit frischen, sonnengereiften Tomaten und köstlichem Pesto“, macht die Chefin Lust auf die Speisen. Dazu empfiehlt sie zum Beispiel frische Weißweine oder Sommergetränke wie Aperol Spritz oder Ramazotti Spritz. Im Moment empfängt sie nicht nur kleine Gruppen, sondern auch viele Geburtstagsgesellschaften, die sich angekündigt haben, um in dieser gastronomischen Oase ein sommerliches Fest zu feiern. Summer in the city – wunderbar vielseitig.