Bis zum 31. August können sich Unternehmensgründerinnen und -gründer für den MEXI 2022 in den drei Kategorien Technologie, Dienstleistungen und Social Economy bewerben. Es lockt erneut ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro je Kategorie. Darüber hinaus können sich die Gewinnerinnen und Gewinner über eine ganzseitige Anzeige im Wirtschaftsmagazin Econo, mehrere Publikationen in den Medien der Mannheimer Wirtschaftsförderung sowie die begehrte Preisskulptur freuen.

Der MEXI soll im Rahmen des Mannheimer Wirtschaftsforums am 25. November offiziell von Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch verliehen werden. Voraussetzung zur Bewerbung ist unter anderem eine Gründung nach dem 31. März 2018. Unternehmenssitz muss Mannheim sein. Weitere Informationen unter www.mannheim.de/mexi-bewerbung-2022. soz