MANNHEIMS HAFEN

Geschichte: 1828 Eröffnung, 1840 erste von mehreren Erweiterungen, 1968 Containerterminal, 1983 Ro-Ro-Anlage im Rheinauhafen, 1990 Umwandlung in staatliche GmbH.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Träger: Staatliche Rhein-Neckar-Hafen GmbH

Bestandteile: Handelshafen, Rheinauhafen, Altrheinhafen, Industriehafen mit insgesamt 14 Hafenbecken.

Größe: 11,3 Quadratkilometer Fläche, davon 8,6 an Land und 2,7 auf dem Wasser. Damit die flächengrößte Binnenhafenanlage in Deutschland. Die Uferlänge misst 54,5 km. Dazu kommen 35,7 km Straßen und ein Gleisnetz in einer Größenordnung von fast 100 km.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Umschlag: 6,8 Millionen Tonnen wasserseitig nur in Mannheim, überwiegend Landwirtschaftliche Erzeugnisse, Futtermittel, Erze und Metallabfälle, Eisen, Stahl, Fahrzeuge und Maschinen, Brennstoffe, chemische Erzeugnisse.

Arbeitsplätze: In den vier Hafengebieten befinden sich 420 Unternehmen. Sie bieten im Hafen rund 13·000 Arbeitsplätze.

Die Staatliche Rhein-Neckar Hafengesellschaft selbst hat 85 Mitarbeiter. pwr