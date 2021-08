Er krönte 1988 eine lange diskutierte Verkehrsberuhigung und Umgestaltung des Ortskerns: der Brunnen auf dem Käfertaler Rathausplatz, der seither nicht mehr als Parkplatz dient. Die von Künstlerin Maritta Kaltenborn im Auftrag der Stadt entworfene Bronzeplastik soll mit ihren vegetativen Formen und Faltungen Assoziationen an Spargel und Rhabarber wecken – und damit an die in dem Stadtteil lange sehr prägende Landwirtschaft. Aus bronzenen Blütenstempeln fällt das Wasser teils in freiem Fall, teils langsam den Stamm abfließend in die Bronzeschale der Faltungen. Ein Granitblock bildet das Fundament. Der Brunnenrand aus geschnittenem roten Steinmaterial hat bewusst die Höhe von Sitzbänken. Verziert ist er mit einem kleinen, in Stein eingelassenen Hirschkäfer – auch wenn der Name Käfertal mit Käfern nichts zu tun hat.

