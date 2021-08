Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, letzter Einlass um 16 Uhr.

Eintritt: Schloss mit Audioguide für Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 4 Euro, Familien 20 Euro.

Corona-Regeln: Derzeit gilt die Pflicht, eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen. Kontaktdaten werden an der Kasse, über die Luca-App oder das Kontaktformular registriert, das man unter www.schloss-mannheim.de herunterladen kann. Kombiticket: Bis 15. September können die beiden kurfürstlichen Residenzen mit einem Kombiticket erkundet werden. In Schwetzingen enthält es den Eintritt in den Schlossgarten, in Mannheim den Rundgang im Schloss inklusive Audioguide. Es kostet 33,50 Euro für Familien, 13,50 Euro für Erwachsene sowie 6,50 Euro ermäßigt und kann an unterschiedlichen Tagen eingelöst werden. Zusätzlich erhält jeder Gast noch eine Überraschung.