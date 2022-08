Der Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) hat Großes vor am 17. September. „Wir wollen den Startschuss geben für eine neue Normalität“, sagt Tilmann Krauch, Vorstandsvorsitzender des ZMRN. an diesem Samstag gilt es wieder, an vielen Stellen in der Metropolregion mit anzupacken. Denn dann findet der mittlerweile achte Freiwilligentag statt.

Der Appell von Tilmann Krauch kommt

...