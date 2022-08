Garten der Partnerstädte

Vorverkaufskarten für die vom 14. April bis 8. Oktober 2023 dauernde Bundesgartenschau sind im Container am Paradeplatz, an der Touristinformation am Hauptbahnhof oder am Haupteingang vom Luisenpark erhältlich. Die Dauerkarten können aber auch online (buga2023.de) gekauft werden. Die Dauerkarte für Erwachsene kostet 145 Euro, im Vorverkauf nur 130 Euro. Junge Menschen von 15 bis 24 Jahren bezahlen im Vorverkauf anstatt 65 nur 60 Euro. Kinder bis 14 Jahre bekommen die Dauerkarte für 0 Euro, brauchen aber unbedingt eine personalisierte Karte. Inhaber einer Luisenpark-Dauerkarte 2021 und/oder 2022, erhalten eine Vergünstigung in Höhe von 10 Euro bzw. 5 Euro beim Kauf einer BUGA 23 - Dauerkarte im Online-Ticket-Shop oder an den Vorverkaufsstellen. Tageskarte für Erwachsene, die es ab Oktober diesen Jahres zu kaufen gibt, kosten 28 Euro, eine 2-Tages-Karte 43 Euro – eine Dauerkarte hat sich also schnell bezahlt gemacht. pwr