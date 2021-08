Einen der ältesten Brunnen hat Feudenheim. Das Relikt aus rotem Neckartalsandstein mit Renaissance-Ornamenten stammt von 1598 und ist damit neben dem gotischen Turm der St. Peter- und Paul-Kirche das älteste Baudenkmal im Mannheimer Osten. Bis zum Bau einer Wasserversorgung mit Wasserturm 1905 durch die – damals selbstständige – Gemeinde Feudenheim gab es mehrere öffentliche und private Ziehbrunnen in dem Ort. Erhalten bleiben konnten nur wenige. Der Jochbrunnen von 1598 ist der mit Abstand Älteste. Er stand hinter einer Scheune hinter dem „Goldenen Hirsch“ in der Hauptstraße 41/41 a auf der Grundstücksgrenze. Das war früher üblich, damit ihn mehrere Familien nutzen konnten. 1961 stellten ihn die Eigentümerfamilien zur Verfügung, so dass er im öffentlichen Raum aufgestellt werden konnte. Auf Brettern wurde er in einer sehr aufwendigen Aktion zur Eberbacher Straße verschoben und im Garten der Evangelischen Kirche neben postiert. Da musste er wegen des Neubaus von Kindergarten und Gemeindehaus weichen. 2020 hat man ihn restauriert und im Garten des Theodor-Fliedner-Heims platziert. Am Rathaus steht seit 1998 eine Kopie, initiiert damals vom Präsidenten der Handwerkskammer und Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Bürgergemeinschaft Feudenheim, Herbert Gutfleisch. Ergänzt ist er mit einem für Feudenheim typischen Lattenzaun („Lallehaag“), über den hinweg sich Vetter Schorsch und Bas Kathrin unterhalten. Seit 2004 wird der Brunnen auf Initiative von Elisabeth Weiß stets österlich geschmückt, seit 2010 gibt es regelmäßig ein Brunnenfest.

