Neben dem zentralen Jüdischen Friedhof gibt es in Mannheim zwei weitere jüdische Gräberfelder – beide in Feudenheim.

In dem (bis 1910 selbstständigen) Ortsteil sind seit dem 17. Jahrhundert Juden ansässig, die auch eine eigenständige Gemeinde bilden. Ab 1819 verfügt sie über eine Synagoge und ab 1842 auch über ein Schulhaus in der Neckarstraße. Bestattet werden die Mitglieder der Gemeinde aber auf dem Jüdischen Friedhof in Hemsbach, denn dem dortigen Begräbnisverein gehörten die Feudenheimer Juden an. 1858 kauft die Gemeinde aber ein Gelände im Gewann „Auf dem Schelmenberge“ (heute Scheffelstraße) und nutzt den dort angelegten, mit einer 2,30 Meter hohen Sandsteinmauer umgebenen und einer verzierten schmiedeeisernen Tür verschlossenen Friedhof von 1859 bis 1900. 53 Gabsteine gibt es da heute noch unter herrlichen alten Bäumen, der jüngste noch lesbare Grabstein ist der von Heinrich Kaufmann und trägt die Jahreszahl 1897. Auch fünf Kinder, von denen vier nur ein Jahr alt wurden, und eine Jugendliche finden hier ihre letzte Ruhe. Mit acht Bestattungen stellt die Familie Sohn die meisten Bestattungen. 20 weitere Gräber gibt es auf dem ab 1901 bis zur Schließung durch die Nationalsozialisten 1939 betriebenen Jüdischen Friedhof, der – sehr versteckt – an den städtischen Friedhof im Bereich der Talstraße angrenzt. Die erste Beerdigung war 1901 Nathan Kahn, lange Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Feudenheim. Die zwei kleinen Gebäude, eine Remise für den Totenwagen und ein Waschhaus, wurden 1935 abgerissen. pwr