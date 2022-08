Das Herzstück der Bundesgartenschau auf dem Spinelli-Gelände ist das Experimentierfeld nördlich der U-Halle. In 50 Beiträgen werden die vier Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrung innovativ und kreativ umgesetzt – etwa das Thema Abfallvermeidung, die Stromgewinnung aus Urin, moderne Baumethoden wie der Flachspavillon des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), ein Beitrag zur Bedeutung des Neckars oder Möglichkeiten moderner Landwirtschaft, welche die Digitalisierung und Klimawandel berücksichtigt. BASF, Südzucker, MVV und John Deere sind einige der Partner auf. Ein ganzer Hektar Ausstellungsfläche wird Bienen und Insekten gewidmet. Im Experimentierfeld werden sich auch die zwei großen Kirchen in einem „Möglichkeitsgarten“ mit kleinem Glockenturm auf 400 Quadratmetern beteiligen, wobei das Programm 120 Ehrenamtliche gestalten. 17 Zukunftsgärten verkörpern die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in Form von künstlerisch-gärtnerischen Inszenierungen. In der Nähe steht der futuristische Holzpavillon, „Seeigel“ genannt, der Bundesgartenschau 2019 Heilbronn, in dem die Metropolregion Rhein-Neckar ihr großes Kultur- und Freizeitangebot, Wirtschaft und Wissenschaft präsentieren will.

Veranstaltungen: Worauf man sich bei der Bundesgartenschau 2023 besonders freuen kann.

Seilbahn



Die ersten Pfeiler stehen schon: Eine Seilbahn wird die Besucher der Bundesgartenschau vom Spinelli-Gelände zum Luisenpark bringen. Für die 2049 Meter lange Strecke rechnet die Firma Doppelmayr, die den Auftrag für Bau und Betrieb hat, mit einer Fahrzeit von sieben bis acht Minuten, denn die Geschwindigkeit beträgt etwa 6,5 Meter pro Sekunde. Das bedeutet, dass pro Stunde und Richtung 2800 Passagiere befördert werden können. Die Antriebsstation wird auf Spinelli postiert. Im Luisenpark, auf der Freizeitwiese, steht die – kleinere – Zielstation. Die Strecke führt über Neckar, Maulbeerinsel, Neckarkanal, das Sport- und Gewerbegebiet Pfeifferswörth, die Feudenheimer Straße, die Gleise der Westlichen Riedbahn, Kleingärten und die Feudenheimer Au zum Spinelli-Areal. 64 Kabinen sind geplant. Manchmal erklingt darin Musik. Beim „Pop-Roulette“ werden Künstler der Popakademie einmal im Monat zum Afterwork-Seilbahn-Konzert einladen. Derzeit fährt die Mannheimer Seilbahn schon in Almere bei der Floriade – die Kabinen und Antriene werden hier wiederverwendet.

Panoramasteg Die filigrane Stahlkonstruktion, die vom Spinelli-Park barrierefrei über eine 115 Meter lange Erdrampe erreichbar ist, bietet aus elf Metern Höhe einen hervorragenden Überblick über das Spinelli-Gelände sowie über das Landschaftsschutzgebiet der Feudenheimer Au, aber auch bis in die Innenstadt und nach Feudenheim. Der acht Meter breite Steg selbst ist 81 Meter lang – 43 Meter davon ragen freitragend über das Augewässer. Nach der Bundesgartenschau dient der Steg zudem als Fußgängerbrücke vom Spinelli-Park aus über die Straße Am Aubuckel.