Bürgerpark bis Vogelstangsee

Über 1000 Bäume haben Bürger seit über 30 Jahren hier gespendet: Im Bürgerpark Feudenheim am Wingertsbuckel, wo auch Sportplätze und Bänke sind, kann man den Spaziergang beginnen. Er führt dann immer weiter Richtung Osten, über Alleen, die entlang von Feldern angelegt sind, und Streuobstwiesen, landwirtschaftlichen Wegen und vorbei an Kleingartenanlagen und am Reiterverein Vogelstang-Wallstadt bis zu den beiden Vogelstangseen, einst beim Kiesabbau entstanden. Der untere der beiden Seen hat auch einen – jedoch nicht bewachten – Badestrand.

Mannheims grüne Oasen Outdoor: Wer im heißen Sommer ein bisschen Abkühlung sucht und einen Spaziergang im Grünen machen will, hat eine große Auswahl.

Käfertaler Wald



Einst ging hier Kurfürst Carl Theodor auf die Pirsch: Der Käfertaler Wald, sein früheres Jagdgebiet, ist nicht nur das größte Waldgebiet Mannheims, sondern auch der meistbesuchte stadtnahe Wald in Baden-Württemberg. Kein Wunder, denn er bietet beides: Lange, ebene Wanderwege, zu denen sechs Alleen führen. Je weiter man läuft, umso weniger Leute trifft man. Startpunkt ist stets am Karlstern, der ein Wildgehege mit Bisons, Damwild, Muffelwild und Wildschweinen, ein weiteres Gehege mit Rotwild, einen Vogelpark, Spielplatz, Minigolf, Weiher und Gastronomie bietet.

Luisenpark



Eine der schönsten Parkanlagen Europas“ – der Slogan ist nicht nur Werbung, sondern war zweimal das Urteil der Fachzeitschrift „Deutscher Gartenbau“. Mannheims grüne Oase Nummer 1 ist der Luisenpark, weil er alles bietet – herrliche Blumenbeete, eine riesige Freizeitwiese zum Spielen und Toben, wunderbare Spielplätze, aber auch Liegewiesen zum Ausruhen, geruhsame Spazierwege oder die erholsame „Klangoase“, wo man im Liegestuhl entspannender Musik lauschen kann, die aus Lautsprechern in den Bäumen kommt.

Waldpark/Reißinsel



Ein Urwald, nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt – das ist die Reißinsel. Der Industrielle Carl Reiß (1843-1914) wollte die damals noch Fasaneninsel genannte Halbinsel am Rhein nutzen, um Tonerde für Ziegeleien abzubauen. Er schenkte sie aber der Stadt mit der Auflage, sie so zu lassen, wie sie ist: ein Stück unberührte Natur, durchzogen von kleinen Seitenarmen des Rheins, ein idyllisches Vogelbrut- und Naturschutzgebiet. Umgeben ist es von einem Waldgebiet, in dem man stundenlang mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sein kann. Das schönste Ziel liegt ganz östlich: das Naturschutzgebiet „Silberpappel“ein Altrheinarm, an dessen Ufer Silber- und Korbweiden wachsen.