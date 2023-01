So böllerte sich Mannheim ins neue Jahr

Am Wasserturm scheinen die Uhren vorzugehen. Bereits um 23.30 Uhr schießen dort Raketen in den Nachthimmel, und Böller explodieren mit lautem Knall. Rund um Mannheims Wahrzeichen drängen sich schon jede Menge Menschen – besonders direkt am Turm wird