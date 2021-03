Fotostrecke "Klasse Kids": Unterrichtsbesuch in der Brüder-Grimm-Grundschule

Die Klasse 4c der Brüder-Grimm-Grundschule in Mannheim beteiligt sich am Leseförderprojekt dieser Zeitung. Am Freitag besuchte "MM"-Redakteurin Eileen Blädel die Klasse und erzählte aus dem Zeitungsalltag.