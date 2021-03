Gerade jetzt in der Corona-Krise klagen viele Menschen über Rückenschmerzen und Schlafstörungen – nicht zuletzt durch falsche Haltung und Stress im Home Office. Dabei stärkt guter Schlaf als wesentlicher Grundbaustein unserer Gesundheit das Immunsystem.

Das Fachgeschäft Betten Knoll berät seit 45 Jahren rund um das Thema Schlafstörungen und bietet ein großes Sortiment an Betten, Matratzen und Bettwaren aus natürlichen und ergonomischen Materialien. „Beim Schlaf sollte möglichst auf Persönlichkeit und individuelle Bedürfnisse geachtet werden“, so Dr. Rosy Knoll, Inhaberin von Betten Knoll. „Online-Konfigurationen und ,One fits all’ können dabei langfristig keine zufriedenstellende Lösung bieten.“

Um ihren Kunden bedürfnisorientierte Bettensysteme bieten zu können, arbeitet das Fachberater-Team mit einem Schlafforschungsinstitut zusammen und bezieht Aspekte der Hirnforschung mit ein. „Für gesunden Schlaf kann man nicht einfach eine Pille schlucken. Dafür müssen viele Faktoren stimmen – und wir helfen unseren Kunden dabei“, versichert Knoll.

Der Mensch braucht Schlaf, um sich zu regenerieren. Nächtliches Rumwälzen verbrauche Energie, die eigentlich zur Zellerneuerung dient. Und das sei nur in Tiefschlafphasen möglich. Dabei dürfen Matratzen die Schlafphasen nicht behindern. „Menschen mit Rückenschmerzen raten wir zu ergonomischen Matratzen aus klinischen Materialien.“

Ansonsten legt die Expertin großen Wert auf natürliche Materialien. „Der Mensch ist zum einen hoch industrialisiert, zum anderen aber Teil der Natur.“ Der Schlaf muss laut Knoll als Gegenteil des Tags fungieren. „Wer tagsüber Stress hat, muss nachts zurück zur Natur finden.“

Aufgrund der Corona-Situation bietet Betten Knoll derzeit Beratungstermine für Schmerzpatienten an. Zudem besteht die Möglichkeit, das „Click & Meet“-Angebot zu nutzen. pr/imp