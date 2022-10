zu dieser Ausgabe

Es muss nicht immer die ganz große Erfindung sein. Davon hat Mannheim schon einige hervorgebracht – Karl Drais oder Carl Benz lassen grüßen. Wir benötigen heute vielmehr eine große Anzahl von Ideen und Innovationen in unterschiedlichen Bereichen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern zu können und die Welt tatsächlich wieder nachhaltig zu machen. Dafür bietet Mannheim mit seinen vielen klugen Köpfen, seinen Gründerzentren und seiner vielgerühmten „Macherqualität“ den perfekten Nährboden. Ideen benötigen aber auch Plattformen, um diskutiert zu werden und zu reifen. Auch hier ist Mannheim bestens positioniert. Das 2019 ins Leben gerufene innomake!-Festival, dessen vierte Auflage seit gestern läuft, gilt schon jetzt als führendes Festival für nachhaltige Innovation im deutschsprachigen Raum. Wir haben für diese Beilage des Leitthema des diesjährigen Festivals – „Urbane Transformation – Die gesunde und mobile Gesellschaft in einer nachhaltigen Stadt – genauer unter die Lupe genommen. Gefunden haben wir in der Stadt jede Menge spannende Ansätze und bereits erfolgreiche Projekte aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aber mit einem gemeinsamen Ziel: ein nachhaltiges, gesundes und lebenswertes Umfeld zu schaffen. Einige Beispiele – vom essbaren Besteck über exquisite vegane Handtaschen bis hin zum rückenschonenden Schulranzen und wichtigen Bausteinen für die Verkehrswende – stellen wir auf den folgenden Seiten ausführlicher vor. Sie stehen exemplarisch für den Ideenreichtum in der Quadratestadt, der Mut für die Zukunft macht.

