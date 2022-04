Zeitgeist, Zukunft, Offenheit und Nähe

Boxberg-Schweigern. Herr Gmeiner, was vermitteln der neue Name und der Marken-Relaunch?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dennis Gmeiner: Das neue HOFMANNS Logo verbindet Tradition, Modernität und Ästhetik. Als markantes Element rückt der Name in den Mittelpunkt für den Kunden. Die neue Farbgebung mit frischen Grüntönen spiegelt den modernen Zeitgeist und zukunftsgerichteten Blick von HOFMANNS wider. Durch die Schreibweise in Versalien drückt der neue Logo-Schriftzug insbesondere Stärke und Selbstbewusstsein aus. Das explorierte „O“ unterstützt dies und symbolisiert gleichzeitig Offenheit und Nähe zum Kunden. Mit dem neuen Markenauftritt heben wir uns von Angeboten vergleichbarer Unternehmen ab.

Auch Konsumenten können über den Onlineshop in den Genuss Ihrer Menüs kommen. Diesen haben Sie auch modernisiert?

Gmeiner: Unser Ziel ist es, den Kunden noch stärker in den Fokus zu rücken und mit neuen Rezepturen und Menü-Kreationen das Kundenerlebnis zu optimieren. So auch im Onlineshop für Endverbraucher, der jetzt optisch attraktiver und viel bedienfreundlicher ist. Damit sprechen wir Menschen mit hohem Anspruch an die Qualität ihres Essens an, die keine Zeit zum Einkaufen oder keine Lust zum Kochen haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit unserer großen Auswahl an Menüs können sie sich ihr Wunschgericht ganz einfach à la carte nach Hause bestellen und genießen: Essen wie im Restaurant. Unsere tiefkühlfrischen Speisen sind in unserer Manufaktur handgemacht und eignen sich gut zur Bevorratung.