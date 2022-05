Zeit zum Genießen

Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Mai, steht das kleine Weindorf Erpolzheim ganz im Zeichen von Obst, Spargel und Wein. Mit dem kulinarischen Wochenende erwartet die Besucher in Erpolzheim, unweit der Deutschen Weinstraße, ein Fest der besonderen Art.

Insgesamt sechs Ausschankstellen und zwei Gastronomen bieten hausgemachte Leckereien. Entlang des Rundweges finden die Besucher neben vielseitigen Spargelgerichten auch andere Spezialitäten und spritzig, frische Erpolzheimer Weine.

Einfache Anreise

Egal, in welche Richtung der Rundweg gelaufen wird, es geht in einladendem Ambiente durch Dorf und Feld. So können die Gäste für einige Stunden das vielfältige Angebot inmitten der frühlingshaften Umgebung genießen.

Wer mit dem Auto kommt, kann die ausgewiesenen Parkmöglichkeiten auch am Ortsrand nahe dem Weg benutzen. Zur Anreise mit dem Zug des VRN aus den Richtungen Grünstadt, Neustadt/Weinstraße oder Frankenthal kann das günstige Ticket 24- oder Ticket 24 PLUS-Tarif nutzen. imp