Das Smiley wird 50 Jahre alt. Dieser Geburtstag ist ein guter Grund, das Lächeln in den Mittelpunkt zu stellen, hat man sich im Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim gedacht. Und so entstand die Idee, vom 28. April bis zum 7. Mai mit fröhlichen Aktionen das Lächeln zu feiern.

„Es ist Ihre Zeit zu lächeln – unter diesem Motto laden wir alle ins Center ein“, heißt es in der Ankündigung der besonderen Woche. „Denn wir alle kennen das: Ein Lächeln kann so viel bewirken. Und der Smiley steht wie kaum eine andere Marke für diese Fröhlichkeit und Zuversicht.“ Im Aktionszeitraum wird das Center bunt geschmückt sein, doch das Wichtigste sind wie immer die Centerbesucher, „Schenken Sie anderen Menschen, gerade auch fremden Menschen, die Sie treffen, ein Lächeln. Machen Sie sich mit der Familie eine schöne Zeit bei uns. Oder anders gesagt: Take The Time To Smile“, fordert das Center-Management auf, andere mit dem eigenen Lächeln anzustecken.

Welche besonderen Mitmach-Aktionen zu diesem Anlass noch auf die Centerbesucher zukommen, ist eine Überraschung. Sicher ist jedoch schon jetzt, dass für alle Gäste das Passende dabei sein wird.

