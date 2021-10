Zeit für Veränderungen

Spätestens seit Greta Thunbergs Freitagsdemos und dem Klimagipfel ist das Thema Klimaschutz und Energiewende in aller Munde. Auch wir beteiligen uns aktiv daran, in dem wir unser Angebot für Sie erweitern: In Kooperation mit Allego haben wir für Sie eine E-Tankstelle installiert, an der Sie bequem und einfach ihr umweltfreundliches E-Auto laden können, während Sie auf Shoppingtour im Center sind. Dank zwei Ultra-Schnelladesäulen ist der Ladevorgang sogar in wenigen Minuten erledigt!

Es gibt aber auch noch weitere Neuigkeiten aus dem Center: Mit Best Worscht in Town eröffnet ein neuer Foodshop, und bei der Weinterrasse des Weinguts Lauth können Sie auf dem Stadtplatz bei einem edlen Tropfen die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres genießen.

Genießen können Sie auch den 1. November, denn dann steht wieder das Late Night Shopping an. Bis 22 Uhr können Sie auf ausgiebige Einkaufstour durch das Center gehen.

Natürlich kommen die kleinen Besucher ebenfalls nicht zu kurz. Beim großen Inline-Pony-Kinderfest am 12. Oktober können sie sich schminken lassen, eine Mitmach-Zirkus-Show erleben und ein Inline-Pony gewinnen. Wie Sie sehen, haben wir auch in den kommenden Wochen wieder viele besondere Aktionen vorbereitet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrem Besuch im Center.

Ihr Patrick Steidl, Center Manager