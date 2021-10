Work-Life-Balance gesucht? Hier sind Sie richtig!

Main-Tauber-Kreis. Leben und Arbeiten an der Spitze Baden-Württembergs! Ob Handwerker, Unternehmer, Dienstleister, Musiker oder Sportler, hier findet jeder das passende Umfeld. Die Unternehmen der Region sind auf dem Weltmarkt ebenso erfolgreich und beliebt wie vor Ort. Hier gilt das Motto: „Bei uns entstehen traditionell Innovationen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mit geringen Kosten kann man sich einen tollen Lebensstil aufbauen. Hier kann man sich verwirklichen!“ ANDREW LIMB, GOLFLEHRER, GOLFCLUB BAD MERGENTHEIM E.V.

Arbeiten und Leben lassen sich im Main-Tauber-Kreis harmonisch abstimmen. Dafür sprechen unter anderem die niedrige Arbeitslosenquote und die Familienfreundlichkeit der Unternehmen (TOP25 in Deutschland). Auch die 121 Kinderbetreuungseinrichtungen tragen erleichternd zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kultur, Sport und Kulinarik

Kulturliebhaber kommen bei Open-Air-Konzerten und Festivals im Sommer oder ganzjährig im Kloster Bronnbach und bei den Jeunesses Musicales in Weikersheim auf ihre Kosten. Rund 9000 Jugendliche aus dem In- und Ausland sind jedes Jahr bei einem Kurs oder einer Probenfreizeit ihres Orchesters Gäste der Musikakademie Schloss Weikersheim. International anerkannte Werke von Tilman Riemenschneider, Thomas Buscher, Balthasar Neumann, Matthias Grünewald sowie vieler anderer Künstler erfreuen Interessierte.

Über 800 Vereine bereichern das Freizeitangebot. Sportbegeisterte haben die Auswahl vom Fechten und Radfahren über Schwimmen bis zu Ballsport aller Art. Ein Besuch in der neuen Solymar-Therme, im 3DKino und im Wildpark in Bad Mergentheim sowie im Outlet-Shopping-Center „Wertheim Village“ oder bei den zahlreichen Altstadtfesten, Frühjahrs-, Sommer- und Weihnachtsmärkten bringen Abwechslung in den Jahreslauf.

Trauben- und Obst werden seit Jahrunderten angebaut, und dieses Wissen führt regelmäßg zu Spitzenprämierungen bei Weinen und Edelbränden. Hier ist der Bocksbeutel zu Hause, und die Rebsorte „Tauberschwarz“ ist ein Alleinstellungsmerkmal heimischer Weinberge.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3