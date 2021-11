Nach über anderthalb Jahren erzwungener Wartestellung darf Christian „Chako“ Habekost endlich zurück auf die Bühne, um mit seinen Fans (das Leben) zu feiern. Dazu gibt es wohl kaum einen schöneren Anlass als das „Fest der Liebe“ und den Übergang in ein neues, besseres Jahr. Für die kleine „Wiederauferstehungs“-Tour durch seine Highmat-Region hat der Kur/Pfälzer MundArtist ein Spezial-Programm mit dem Titel WoiNachtsFeierWerk zusammengestellt, das er an drei Tagen – am 26., 27. Dezember und 5. Januar – im Capitol präsentiert.

Zum Jahreswechsel zündet „Chako“ eine besondere Pointenmischung, die die besten Nummern seiner legendären Weihnachtsprogramme mit comedyantischen Einsichten der vergangenen Monate verbindet. Auch ein kleines bisschen satirische Verarbeitung und etwas Lach-Yoga zur Krisenbewältigung sind dabei. Hauptsächlich soll es aber ein weihnachtliches „Feierwerk“ für zwischenmenschliches Zammesoi und Lachkultur sein.

Es geht also um so banal-wichtige Sachen wie die deutsche Esskultur an Feiertagen, Gedichtaufsagen und Kindheitstraumata unterm Weihnachtsbaum, ideale Geschenke, Silvesterrituale und Woi un Tschampanjer, die wo fließe wie de Neckar un die Isenach in de Vadder Rhoi. Wie gewohnt aufbereitet mit pälzisch-dialektischer Qualität und scharfzüngiger Wortspielerei!

„Es ist Zeit für einen lachenden Neubeginn! Beim Zusammenstellen dieses Spezial-Programms, wirkten die Nummern aus den älteren Weihnachts-Shows fast schon wie Science-Fiction. Umso wichtiger, an diese Zeit des unbeschwerten sozialen Miteinanders anzuknüpfen: Lieber Werschdel un Grumbeersalat statt Impfchaos un Durschenanner, weeschwieschmään?“, sagt Chako selbst zum Inhalt. Das Publikum im Capitol darf sich auf seine neue Show freuen – ein Babbelfeuerwerk der Extraklasse. red

Christian „Chako“ Habekost – „WoiNachtsFeierWerk”, Sonntag, 26. Dezember, 19 Uhr, Montag, 27. Dezember, 20 Uhr, und Mittwoch, 5. Januar, 20 Uhr