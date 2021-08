Wohnen am Naherholungsgebiet

Nahezu direkt neben dem größten Naherholungsgebiet Ludwigshafens – dem Maudacher Bruch – entsteht in Ludwigshafen-Maudach ein Neubau von vier Wohnhäusern mit ebenerdigen Garagen und Stellplätzen. Die gute Anbindung an das Straßenverkehrsnetz bietet eine seltene Gelegenheit von Leben inmitten der Natur mit unmittelbarer Nähe zu den Industriebetrieben in Mannheim, Heidelberg, Worms und Umgebung.

Die Kindertagesstätten im Ort runden die optimale Lage mit einem ökologisches Kleinod direkt vor der Haustüre ab. Verantwortlich für das Projekt ist die WEKA Wohnungsbaugesellschafts GmbH.

Das Bauvorhaben

Es entstehen insgesamt zehn Eigentumswohnungen mit ebenerdigen Garagen, Stellplätzen, Gartenanteil im Erdgeschoss und Balkonen beziehungsweise Dachterrassen in den Ober- und Dachgeschossen. Das Raumprogramm gibt großzügige zwei bis fünf Zimmerwohnungen von circa 73 bis 190 Quadratmetern her. Die straßenseitigen Wohneinheiten im Erdgeschoss haben zusätzlich eine im Gebäudekubus integrierte doppelte Garage mit Einfahrt über die Maudacher Straße.

Die Häuser werden massiv errichtet. Zur schlüsselfertigen Standardausstattung gehören unter anderem Maler- und Tapezierarbeiten, Parkett, Fußbodenheizung sowie Luft-Wärme-Pumpe oder Zentralheizung, Weiße Wanne System Drytech und Gartenanteile.

Die Grundrisse der Wohnungen können individuell nach den Vorstellungen der Käufer gemeinsam mit den Architekten der Projektbetreuenden WEKA Wohnungsbaugesellschafts GmbH, sofern statisch möglich, angepasst werden. Sonderwünsche in den Ausstattungen erfolgen im Rahmen von Bemusterungsterminen.