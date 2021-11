„Wir eröffnen Menschen in einer akuten Notlage wieder Perspektiven“

Sinnstiftend, verantwortungsvoll und abwechslungsreich –das sind drei wesentliche Eigenschaften, die die Arbeit in der Pflege auszeichnen. Die Pflege von psychisch erkrankten Menschen ist eine besondere Arbeit, bei der es darum geht Patientinnen und Patienten in ihren seelischen Krisen zur Seite zu stehen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Vitos Heppenheim und Vitos Riedstadt bedeutet das, dass sie gemeinsam mit dem multi-professionellen Team pflegerisch-therapeutische Behandlungsangebote umsetzen und weiterentwickeln. „Dabei arbeiten wir mit dem gesamten Team auf Augenhöhe. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang, um unseren Patientinnen und Patienten die bestmögliche Unterstützung zu bieten“, erklärt die Leitende Pflegekraft Sabrina Jeckel. Dabei steht die individuelle und bedarfsorientierte Pflege im Vordergrund. Um diese zu gewährleisten ist Zeit ein ganz wichtiger Faktor. Denn nur, wenn Pflegekräfte genug Zeit haben, um zu den psychisch erkrankten Personen eine tragfähige Beziehung aufzubauen, können sie erkennen, was die Betroffenen bewegt, um sie mit entsprechenden Angeboten zu unterstützen. Genau dafür ist in den Kliniken in Riedstadt und Heppenheim gesorgt: Die Mitarbeiter/-innen können den Patient/-innen das geben, was sie individuell benötigen.

Für die professionelle Unterstützung der Patient/-innen brauchen die Pflegekräfte jedoch nicht nur Zeit, sondern auch die entsprechende Expertise. Frank Schirrmacher, der als Leitende Pflegekraft tätig ist, betont: „Bei Vitos habe ich die Möglichkeit mich stetig weiterzubilden und werde dabei aktiv unterstützt“. Die Perspektiven sind vielfältig und reichen von der Qualifizierung zur Fachkraft für psychiatrische Pflege über die Praxisanleitung bis zum Studium mit Bachelor-Abschluss. Selbst wenn der Beruf, Berufung ist, sollte das Privatleben nicht zu kurz kommen. Denn eine ausgewogene Balance trägt zur Zufriedenheit und nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/-innen bei. Daher sind flexible Arbeitszeitmodelle, verlässliches Dienstpläne, Gleitzeit und 30 Tage Urlaub im Jahr bei Vitos gelebte Praxis.

So individuell die Menschen sind, so unterschiedliche sind auch ihre psychiatrischen Erkrankungen. Die Vitos Kliniken in Riedstadt und Heppenheim bieten mit ihrer mehr als 500-jährigen Geschichte die qualifizierte Versorgung von psychisch erkrankten Menschen aller Altersklassen. Diese werden in unterschiedlichen Fachkliniken betreut: Kinder und Jugendliche in der Vitos Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit Riedstadt. Erwachsene im Vitos Philippshospital Riedstadt sowie in der Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Heppenheim. Psychisch kranke Rechtsbrecherinnen und Rechtsbrecher in der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Riedstadt. pr