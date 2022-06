Willkommen zu Hause

Wenn wir in Urlaub fahren, suchen wir uns ein Hotel oder eine Ferienwohnung aus, von der wir glauben, dass wir uns für die Dauer unseres Aufenthaltes wohlfühlen, uns dort erholen können. Doch was ist eigentlich mit unseren eigenen vier Wänden? Hier übersehen wir gerne mal die eine oder andere Unstimmigkeit, denken nicht weiter darüber nach, dass die Gardine oder der Teppich ihre besten Zeiten längst hinter sich haben. Dabei ist es doch gerade unser Zuhause, auf das wir uns nach einem stressigen Arbeitstag freuen. In dem wir uns die meiste Zeit des Jahres aufhalten und zur Ruhe kommen.

Miriam Roetzel, Raumausstatterin in Ilvesheim, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen dabei zu unterstützen, ihr Zuhause neu kennenzulernen. Das macht sie mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Beratung, ihrer Leidenschaft für verschiedene Textilarten und ihrer Begeisterung für Farben, Formen und deren Zusammenspiel. Das eigene Zuhause neu entdecken – dabei steht sie mit Rat und Tat zur Verfügung.

Bequem von zu Hause

Bei einem unverbindlichen Beratungstermin überlegt Miriam Roetzel gemeinsam mit ihren Kunden vor Ort, wo die Entdeckungsreise hinführen kann. Zahlreiche Muster an Gardinen, Stoffen, Tapeten, Teppichen und Plissees helfen dabei. Sobald eine Wahl getroffen ist, wird beim Hersteller maßangefertigt und bei den Kunden montiert. Auch die Pflege der Gardinen übernimmt Miriam Roetzel, Die Kunden müssen sich auch hier um nichts kümmern – die Fachfrau holt die Gardinen ab, sie werden umweltschonend und mit umweltfreundlichen Spezialwaschmitteln gewaschen – per Hand gebügelt und wieder montiert.

Neuer Showroom

Wichtig ist Miriam Roetzel, optimale und individuelle Lösungen für die jeweiligen Räumlichkeiten und Kunden zu finden. Sie müssen nicht aus dem Haus, denn die Raumgestalterin kommt nach Hause, um vor Ort zu beraten und Tipps zu geben – die Kunden haben es ganz bequem, ohne auf eine Angebotsvielfalt verzichten oder sich mit der lästigen Montage beschäftigen zu müssen. Wer möchte, kann aber auch einen Termin in ihrem neu eröffneten Showroom vereinbaren und sich dort die ersten Inspirationen geben lassen. imp/pr