Weiß, violett oder grün

Zwar ist der weiße Spargel der am häufigsten gegessene in Deutschland. Doch das Königsgemüse gibt es in drei unterschiedlichen Farben, bei deren Entstehung es auf das Licht der Sonne ankommt.

Der weiße, mild schmeckende Bleichspargel wird in den typischen Erdwällen oder Spargeldämmen kultiviert und gestochen, sobald sich die Erdoberfläche leicht hebt – also bevor er mit dem Sonnenlicht in Berührung kommt. Daher bleiben bei ihm auch die Spargelspitzen weiß.

Violetter Spargel ist im Geschmack auch fein, im Vergleich zum Bleichspargel minimal kräftiger und würziger bis leicht nussig. Er wird gestochen, wenn er die Erdoberfläche schon leicht durchbrochen hat. Durch das Sonnenlicht färben sich die Spargelspitzen schnell violett. Diese Farbe erhalten sie durch den Farbstoff Anthozyan – ein wertvolles Antioxidans, das im menschlichen Körper als Radikalenfänger wirkt. Violetter Bleichspargel ist im Handel eher selten zu finden. Er eignet sich für alle klassischen Spargelgerichte.

Zarte Stangen

Grünspargel wird ohne Erdwälle angebaut und ist im Geschmack dem ursprünglichen Wildspargel am ähnlichsten. Er wächst weitgehend über der Erde und verfärbt sich durch das Sonnenlicht grün. Wenn er etwa 20 bis 25 Zentimeter aus der Erde herausgewachsen ist, wird er geerntet. Da für Grünspargel andere Sorten angebaut werden, sind die Stangen dünner und geschält werden muss nur das untere Drittel. Der Geschmack der besonders zarten Stangen ist etwas herzhafter, kräftiger und würziger. imp

