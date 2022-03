„Was wir hier tun, kann Leben verändern“ – Pflege in der Psychiatrie ist etwas Besonderes

Pflegekräfte haben vielfältige Aufgaben und arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Einen besonderen Stellenwert haben sie in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken. Hier arbeiten Pflegekräfte gemeinsam mit ÄrztInnen, Psycho-logInnen, TherapeutInnen und SozialarbeiterInnen in multiprofessionellen Teams. Für eine erfolgreiche Behandlung ist eine gute therapeutische Beziehung wichtig. Pflegekräfte in der Psychiatrie gestalten die therapeutische Beziehung und damit den Therapieerfolg aktiv mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeit für die PatientInnen

„Die Psychiatrie ist besonders interessant, weil das Umfeld und die Anforderungen einfach ganz anders sind“, sagt Janine Marcy. Sie leitet am ZI zwei Stationen für ältere Menschen. „Jeder Patient benötigt eine individuelle Versorgung, vieles ist nicht auf den ersten Blick offensichtlich und braucht Zeit.“ Das kann Clara Horwedel bestätigen. Sie arbeitet auf einer der beiden Stationen, die Marcy leitet. „Schon als Pflegeschülerin habe ich gemerkt, dass es einen großen Unterschied zwischen den somatischen und den psychiatrischen Stationen gibt. Wir können uns hier viel Zeit für die Patientinnen und Patienten nehmen.“

Der Faktor Zeit ist in jedem Alter wichtig. Psychische Erkrankungen haben oft verborgene Ursachen. Diese ans Licht zu bringen und zu bearbeiten, braucht Zeit – auch bei Kindern und Jugendlichen. Wie wichtig der menschliche Faktor in der psychiatrischen Pflege ist, betont Kerstin Scheller-Fischer, die auf einer Station für Kinder und Jugendliche arbeitet: „Die Beziehungsarbeit hat mich immer besonders gereizt. Einfach mal ein Gespräch führen – viele Kinder und Jugendliche kennen das von zu Hause gar nicht, und es ist sehr wichtig für sie.“ Scheller-Fischer schätzt an ihrer Arbeit die Verbindung von professioneller Therapie mit persönlicher Zuwendung. Der Kontakt mit den PatientInnen bedeutet ihr viel. „Manchmal kommen sie nach ihrem Aufenthalt am ZI einfach so bei uns vorbei, um uns zu berichten, wie es ihnen inzwischen geht. Psychiatrie kann etwas sehr Positives sein“, sagt die engagierte Pflegerin, die seit 20 Jahren am ZI arbeitet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein gutes Umfeld, um sich weiterzuentwickeln

Wer möchte, kann am ZI seine Kompetenzen und sein Tätigkeitsfeld kontinuierlich weiterentwickeln. Sven Mengel arbeitet seit fünf Jahren am Zentralinstitut, zuletzt als Teamleiter auf einer Station. Nun hat er die Pflegerische Leitung von drei Stationen übernommen, darunter die Suchtstation. Er ist überzeugt vom Therapiekonzept dort, einer speziellen Verhaltenstherapie für PatientInnen mit Suchtproblemen. „Gemeinsam als Team begleiten wir Menschen ein Stück auf ihrem schwierigen Weg und versuchen, ihnen dabei Lebensqualität zurückzugeben“, sagt Mengel. Zusätzlich zur Pflegerischen Leitung schult der 31-Jährige KollegInnen in Deeskalationstechniken – eine wichtige Kompetenz für Pflegekräfte in der Psychiatrie.

Pflege in der Psychiatrie ist vielseitig. Genau das liebt Nadine Schenkel. Sie leitet mehrere Stationen für erwachsene PatientInnen und hat in ihren bald 20 Jahren am ZI gemeinsam mit ihren Teams verschiedene innovative Behandlungskonzepte in die Praxis umgesetzt. „Was wir hier tun, kann Leben verändern“, sagt sie über die Bedeutung ihrer Arbeit. Als Führungskraft ist es ihr wichtig, für die KollegInnen Aufgaben und Arbeitszeitmodelle zu finden, die gut zu den individuellen Stärken und persönlichen Bedürfnissen passen. Ob in Leitungsfunktionen, mit pflegepädagogischem Schwerpunkt oder auch in der Forschung – durch kontinuierliches Wachstum und neue Behandlungskonzepte bietet das ZI Pflegekräften sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.

Für Menschen in akuter psychischer Not da sein

Für Cem Demir dauerte der Weg vom Pflegeschüler bis zur Teamleitung drei Jahre. „Wer motiviert ist, kann hier alles schaffen“, sagt der 29-Jährige. Er arbeitet auf einer Intensiv- und Aufnahmestation und kümmert sich dort gemeinsam mit seinem Team um Menschen in akuten psychischen Krisen. „In einem solchen Arbeitsbereich muss das Team stimmen“, sagt er. „Bei uns steckt jeder viel Begeisterung in die Arbeit, und jeder wird gehört.“ Ganz wichtig ist für ihn der Humor – mit dem Team und auch mit den PatientInnen lachen zu können.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Donald Staley, Teil des Teams von Cem Demir, bestätigt das. Er hebt hervor, wie vielseitig und anspruchsvoll die Aufgabe ist. „Wir müssen einen guten Überblick über alle möglichen Krankheitsbilder haben, um die PatientInnen auf andere Stationen vermitteln zu können“, sagt er. Auch Staley schätzt das Besondere der psychiatrischen Pflege: „Anders als auf einer somatischen Station kommt man hier den PatientInnen menschlich näher. Jeder ist ein Individuum mit Stärken und Schwächen und jeder hat eine andere Art, mit Problemen umzugehen. Diese Vielfalt finde ich toll.“ pr/zi