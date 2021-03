  Was ist Ergotherapie?

In der Ergotherapie werden Menschen jeden Alters, die in ihren alltäglichen Fähigkeiten eingeschränkt sind, unterstützt und begleitet. Das Ziel eines Ergotherapeuten* ist es, Patienten und Patientinnen in den Bereichen Selbstversorgung, Arbeit und Produktivität sowie Freizeit zu stärken. Im Mittelpunkt steht dabei die Wiederherstellung körperlicher, geistiger oder psychischer Funktionen.

AdUnit urban-intext1

Als Ergotherapeut arbeitet man in ergotherapeutischen Praxen, Fachkrankenhäusern und Institutionen, zum Beispiel in Kindergärten und Schulen mit integrativem Schwerpunkt oder in Pflegeheimen und Werkstätten für behinderte Menschen.

An den SRH Fachschulen für Ergotherapie werden früh theoretisches Wissen und die praktische Anwendung an Patienten miteinander verknüpft. Am Ende des zweiten Ausbildungsjahres beginnt für die Lernenden die praktische Ausbildung.

Interessierte mit Verantwortungsbewusstsein sowie mittlerer, allgemeiner oder fachgebundener Hochschulreife können sich unter www.die-fachschulen.de bewerben. Der nächste Ausbildungsbeginn ist im Oktober 2021.

AdUnit urban-intext2

*(M/W/D) red/pr