Von „Zeitlos unplugged“ bis zur „Kunscht Ausstellung“

Auch im nördlichsten Mannheimer Stadtteil Sandhofen rüsten sich die Gewerbetreibenden für die Lange Nacht der Kunst und Genüsse. Insgesamt gibt es dort 13 Teilnehmer, die den Besuchern der Veranstaltung kurzweilige Stunden bescheren. Jedoch muss in diesem Jahr die traditionelle Eröffnung der Veranstaltung in der Volksbank pausieren. Trotzdem erwartet die Besucher wieder ein unterhaltsamer Abend mit einem abwechslungsreichen Programm.

Im Eiscafé Fontanella in der Sandhofer Straße 268 sorgt DJ Lelo für musikalische Unterhaltung. Auch bei Foto Mechnig geht es unter anderem musikalisch zu: Neben Musik von Shave Randle und Patrick Riedle, die von R&B über Pop und Rock spielen, sind auch die Künstler Kerstin Mechnig-Mayer (Lampen), Dana Kaufmann und Claudia Weiß (Bilder) und von Heart of Fashion (Kleidung) in der Kalthorststraße 8 zu Gast. Bei Stefan Karb im Finanzhaus Mannheim, Taubenstraße 1/Schönauer Straße 12 hören die Besucher Musik von Marvin Weiland. Außerdem gibt es Bilder von Jürgen Amereller sowie Aquarell-, Acryl- und Bleistiftbilder von Eva Kaulard zu sehen. Mal Anders Reisen, Schönauer Straße 10, zeigt die „Kunscht Ausstellung“ von Peter Büchler und veranstaltet eine Weinverkostung vom Weingut Chakana aus Argentinien, zu der Reise-Geschichten aus Südamerika präsentiert werden.

Leckeres für den Hunger zwischendurch

Friseur Salon Kopper, Kalthorststraße 1a, hat die Künstler Birgit Leml (Modeschmuck) und Daniela Thiele („Drahttraum“) zu Gast. Beleuchtete Engel aus Holz von Petra Zawadski sowie Bratwurst, Fleischkäse-Brötchen und Pulled-Pork-Burger gibt es bei der Metzgerei Schenkel, Deutsche Gasse 1, zu sehen und zu essen. In Micki’s Ankleideraum und bei Moda Milano, beide in der Schönauer Straße 4, bekommen die Besucher was auf die Ohren: „Zeitlos unplugged“ heißt die Musikdarbietung. Bei Moda Milano können die Gäste zudem Modeschmuck und Kollagen aus Muscheln und Naturmaterialien von Klaus Amberger bestaunen.

Spendenaktion für Kinder

Hair Power by Sani, Sandhofer Straße 299, veranstaltet die Spendenaktion „Haareschneiden für Straßenkinder“, außerdem sind dort gemalte Bilder und Fotografien von Fatma Biber-Born ausgestellt. Im Café Bette, Kriegerstraße 25, sorgt das „Fräulein Reuther Ensemble“ für die musikalische Unterhaltung. In der Goldschmiede Karius, Kalthorststraße 4, ist die Künstlerin Ingrid Zinkgraf mit ihrem Keramikatelier für Gebrauchs- und Objektkeramik zu Gast. Die Mannheimer Versicherung Timo Wetzler und Robert Mandel in der Dorfstraße 27 präsentiert Skulpturen von Antonio Breglia und Klaus Neudecker sowie Bilder von Angela und Peter Gutschalk. Und wer sich etwas Gutes tun möchte, der nutzt das ganzheitliche Gesundheitsangebot von Karsten Orth, Ihr Gesundheits-Berater & -Masseur in der Domstiftstraße 5. imp

