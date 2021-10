Von der Röhre zum Flachbildschirm

Der Name Elektro-Helfrich steht seit 60 Jahren für Fachkompetenz, Service und Qualität in Sachen Elektronik und Elektrotechnik. Anfang der 1960er-Jahre als kleiner Elektroinstallationsbetrieb gegründet, finden Kunden heute an drei Standorten alles, was ihr Technik-Herz begehrt. „Ob Waschmaschine, Kaffeevollautomat, Fernseher, SAT-Anlage oder Klima-Anlage – unser Angebot bietet vom Einstiegsmodell bis zur innovativen Produktneuheit für jeden das Richtige“, erklärt Geschäftsführer Jochen Helfrich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mischung aus zuverlässigem Service und einem vielfältigen Warenangebot ist kennzeichnend für die erfolgreiche Entwicklung von EP:Helfrich & Wetzel. Bereits 1961 hatte Rolf Helfrich in Viernheim die Firma Elektro-Helfrich gegründet. Drei Jahre später hat er sein Gebiet mit der Übernahme des Elektrogeschäfts Oskar Schmitt in Heddesheim erweitert. Im Jahr 1966 folgte die Eröffnung des Standortes in Viernheim, dessen Verkaufsfläche nach einem Umzug an den heutigen Standort in der Wallstadter Straße 4 auf 400 Quadratmeter erweitert wurde. Auch Jürgen Wetzel gründete 1995 die Firma Wetzel Hausgeräte in Viernheim, zwei Jahre später folgte der Umzug an den heutigen Standort in Lampertheim-Hüttenfeld.

Beide Fachgeschäfte sind Familienunternehmen: 1998 übernahmen Jochen Helfrich und Georg Busalt in zweiter Generation die Zügel von Elektro-Helfrich. Im gleichen Jahr wurde das Fachgeschäft Mitglied der Verbundgruppe ElectronicPartner und in EP:Electro Helfrich umbenannt. Mit Sebastian Busalt trat 2011 bereits die dritte Generation der Familie in die Geschäftsführung von Elektro-Helfrich ein. Auch Markus Wetzel folgte seinem Vater Jürgen Wetzel als Geschäftsführer, nachdem er erfolgreich die Meisterprüfung für das Elektrotechniker-Handwerk absolviert hat.

„Um unser Leistungsportfolio im Fachhandelsbereich, vor allem im Hinblick auf den Service im Technikbereich auszubauen, haben wir uns 2020 dazu entschlossen, unsere Fachgeschäfte in der neuen Firma EP:Helfrich & Wetzel zusammenzuführen, erklärt Markus Wetzel. Seitdem stehen die beiden Geschäftsführer und ihr 25-köpfiges Team den Kunden gemeinsam mit Rat und Tat zur Seite – im Geschäft, online und zu Hause. Denn EP:Helfrich & Wetzel überzeugt nicht nur durch eine große Produktvielfalt, sondern bietet ebenso umfangreiche Serviceleistungen an: von Lieferung über Montage und Installation bis hin zu Reparatur, Wartung und Ersatzteilversorgung aller Elektrogeräte in der Meisterwerkstatt. Eine Besonderheit ist die eigene Kaffeerösterei am Standort in Lampertheim-Hüttenfeld. „Wir sind zudem autorisierter Servicepartner von Bosch, Siemens, Liebherr und Miele und stellen unseren Kunden den Werkskundendienst von Stiebel Eltron zur Verfügung. Das Elektrotechnikunternehmen bietet effiziente Lösungen für Warmwasser, Heizung und Klima“, schildert Jochen Helfrich. Außerdem hilft der Elektrotechnikservice bei allen Themen im Haushalt, die mit Strom zu tun haben, kümmert sich um den Einbau von Klimaanlagen und beantwortet alle Fragen zu Themen wie Heimvernetzung, Videoüberwachung und Heimautomatisierung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben EP:Helfrich & Wetzel betreut die Elektro Helfrich GmbH Kunden auch weiterhin in Sachen Elektrotechnik im Projektgeschäft und erneuerbare Energien – von der Planung über die Ausführung bis zur Wartung der Geschäftskunden. Geschäftsführer sind nach wie vor Georg Busalt, Sebastian Busalt und Jochen Helfrich. Aber auch das Fachgeschäft EP:Helfrich & Wetzel legt sehr viel Wert auf das Thema Nachhaltigkeit: „Wir setzen bewusst auf erneuerbare Energien. Daher haben wir bereits seit 2008 eine Photovoltaik-Anlage auf unserem Gebäude errichtet und kümmern uns ebenfalls um die Vermarktung“, erklärt Jochen Helfrich. Der Fachhändler wird zudem der starken Nachfrage an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge gerecht und bietet hier ein rundum-Service-Paket. Von der Unterstützung beim beantragen des KFW-Zuschusses, über die Planung bis zur Montage der Wallbox. Immer unter dem Motto: „Einfach Zuhause laden!“

„Nicht nur beim Thema Nachhaltigkeit bleiben wir am Puls der Zeit, sondern auch bei den Trends der Technikbranche. Uns ist es wichtig, bei allen Fragen rund um Elektronik auch in den kommenden Jahrzehnten zuverlässiger Ansprechpartner für unsere Kunden zu bleiben. Für die langjährige Treue bedanken wir uns ganz herzlich im Namen unserer gesamten Mannschaft“, fasst Jochen Helfrich zusammen. pr