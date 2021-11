Vielseitige Geschenkidee

Unterschiedlichste Produkte aus Ludwigshafen oder mit deutlichem Bezug zu dieser Stadt in immer wieder anderen Zusammenstellungen werden seitens der Tourist-Information Ludwigshafen in sogenannten Ludwigshafen Boxen angeboten. Aktuell wird das XL-Format dieser Box vorgestellt. Für das nahende Weihnachtsfest eine originelle Geschenkidee.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Preis von 49,50 Euro beinhaltet die Ludwigshafen Box XL ein Dubbeglas mit dem Aufdruck „Ludwigshafe – Des Door zur Pfalz“, eine Flasche Bio-Wein des TOPinLU-Fachgeschäftes Kichererbse, eine Flasche Bier von Mayer’s Brauwerk und Kaffee der Rösterei Mohrbacher. Außerdem ein Glas Honig von Ludwigshafener Bienen, eine 250 Gramm-Packung Ankernudeln, eine Dose Leberwurst von der Metzgerei Ott, Pralinen von der Bäckerei Seibold und für die Weihnachtsbäckerei eine Ausstechform in Form eines Ankers. An Printprodukten liegen zwei Panorama-Postkarten mit Ludwigshafener Motiven, ein broschiertes Fotobuch mit Impressionen aus der Stadt am Rhein, eine Broschüre, die „Die schönsten Ecken von Ludwigshafen“ vorstellt sowie die Broschüre „Ludwigshafen mit dem Fahrrad erkunden“ beigelegt.

© torsten kleb

Erhältlich ist die Ludwigshafen Box exklusiv bei der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1. torkl