Vielfältiges Angebot rund ums RNZ

Der September wird vielfältig – nicht nur in der Ladenstraße des Rhein-Neckar-Zentrum, sondern auch rund um das Viernheimer Center. Aktionen und Promotions warten dort auf die Besucher – im RNZ vorbeizuschauen lohnt sich in dieser Zeit also gleich doppelt. Ein weiterer Pluspunkt: 3500 kostenfreie Parkplätze sorgen für eine entspannte Anreise. Bei allen Angeboten sowie in der Ladenstraße und in den Geschäften werden selbstverständlich immer die gerade gültigen Corona-Hygieneregeln eingehalten, so dass die Besucher einen sicheren Aufenthalt mit allen Veranstaltungen und Shoppingmöglichkeiten genießen können.

Angehende Erstklässler aufgepasst: Die Schultütenaktion ist in vollem Gange. Einfach bis Samstag, 11. September, an der Kundeninformation im RNZ den Schulranzen vorzeigen und eine Schultüte zum Befüllen geschenkt bekommen. Süßes und kleine Überraschungen gibt es gratis bei den teilnehmenden Shops. Außerdem gibt es an insgesamt drei Terminen eine Promotionaktion von Fuze Tea und ViO BiO LiMO auf dem Stadtplatz: Am Samstag, 28. August, sowie am Mittwoch, 8. und 15. September, werden den Besuchern zwischen 11 und 19 Uhr kostenlos verschiedene Sorten Fuze Tea oder ViO BiO LiMO angeboten.

Doch nicht nur Verkostungen stehen auf dem Programm, auch bei der Jobsuche gibt es fachkundige Unterstützung. Zu diesem Anlass steht am Freitag, 17. September, von 16 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz des RNZ in der Nähe der Haltestelle „Tivoli“ der Arbeitgebermarkenbus zum Job Speed Dating der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) bereit. Interessierte an einer Tätigkeit als Bus- oder Straßenbahnfahrer (m/w/d) im rnv-Fahrgebiet sind eingeladen, vorbeizuschauen. Es werden kurze Jobinterviews durchgeführt, in denen über Tätigkeit und Anforderungen berichtet wird. Natürlich können sich Interessierte auch über andere Jobmöglichkeiten bei der rnv informieren. Bei gegenseitigem Interesse und Vorliegen der grundlegenden Qualifikationen werden Kontaktdaten ausgetauscht und Termine für Vorstellungsgespräche beziehungsweise einen Einstellungstest in Mannheim vereinbart.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es ab Anfang September auch unter www.rnv-online.de/speed-dating.

Mehr Informationen rund ums Rhein-Neckar-Zentrum sowie Aktuelles finden Interessierte auf der Seite www.RNZonline.de.