  Viele Wege führen zum Abschluss

Die Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen bietet rund 1400 Schülern Abschlüsse der mittleren und Fachhochschul-Reife in verschiedenen Vollzeit-Schularten an. Zudem kann das 6-jährige Wirtschaftsgymnasium nach den Prinzipien von G9 für das Abitur besucht werden.

AdUnit urban-intext1

„Unser Ziel ist es, unseren Schülerinnen und Schülern fachlich und pädagogisch kompetent auf dem Weg zum Abschluss ihrer Berufsausbildung oder einem höher qualifizierten Schulabschluss zu begleiten“, so Schulleiterin Heide-Rose Gönner. Dabei liegt das Augenmerk auf einer ganzheitlichen, individuellen Förderung, modernsten, digital gestützten, Unterrichtsmethoden und einem umfangreichen Beratungsangebot für die Zeit „danach“.

„Durch unsere Kooperationen bieten wir eine breit gefächerte allgemeine Bildung mit einem hohen Maß an Praxisbezug zu beruflicher Vorbereitung“, führt Gönner weiter aus. „Im Profil Internationale Wirtschaft fördern wir bilingual und anwendungsbezogen die Sprachkompetenz der Schüler. Im Berufskolleg arbeiten die Schüler in sechs Übungsfirmen.“ Das Lernen und Arbeiten wird außerdem mit einem breiten Tablet-Einsatz in allen Schularten gestützt.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, in Integrations- und Inklusionsklassen aufgenommen zu werden. Zudem werden individuelle Förderungen in Mathematik und Deutsch angeboten.

AdUnit urban-intext2

Diverse Arbeitsgemeinschaften wie Handball-, Musical- und Börsen-AGs oder eine Ersthelferausbildung dienen als Ausgleich zum regulären Unterricht und zur Stärkung verschiedener Interessen. Dazu zählt auch der Schüleraustausch mit Partnerschulen in Frankreich, Spanien und den Niederlanden.

Zur Berufsvorbereitung sind diverse Angebote wie unter anderem die BOGY-Woche in der Mittelstufe oder ein dreiwöchiges Auslandspraktikum in der Oberstufe des Profils Internationale Wirtschaft angedacht. Aber auch im Berufskolleg sind Praktika angedacht sowie eine Beratung durch die Agentur für Arbeit.

AdUnit urban-intext3

Das Ganztagsangebot der kürzlich sanierten Schule, bei dem der Unterricht in allen Klassen spätestens um 15.15 Uhr endet, beinhaltet die Verpflegung in der Cafeteria/Mensa mit drei Menüs.

AdUnit urban-intext4

„Der Elternbeirat“, so Vorsitzender Bernd Klee, „sieht sich vor allem als Bindeglied zwischen Eltern, Schülern und Schule und wirkt aktiv mit.“ imp/pr