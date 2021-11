Viel zu entdecken

Mehr als 15 Anlaufstellen erwarten die Besucher in Mannheims Stadtteil Feudenheim, 13 Teilnehmer sind es in Wallstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Birgit Reinemund wird die Lange Nacht der Kunst und Genüsse in Feudenheim am Rathausplatz am Samstag, 6. November, um 16.30 Uhr eröffnen. Dazu gibt es Livemusik mit Lara Kraft.

2 Bilder Die Kirche St. Peter und Paul in Feudenheim war schon in den vergangenen Jahren einladend hergerichtet für die Lange Nacht der Kunst und Genüsse. © Prosswitz/masterpres/A

Birgit Reinemund stellt zudem ihre Bilder bei Raumausstatter Walter Ampersberger in der Hauptstraße 47 aus. Die Leidenschaft der Künstlerin ist die Acrylmalerei. Sie malt intuitiv, also aus der Stimmung der Situation heraus. Ihre abstrakten Bilder in meist starken Farben und schwungvoller Pinselführung lassen in zahlreichen Farbschichten Welten entstehen, die Themen ihres Lebens andeuten und doch viel Spielraum für eigene Interpretation lassen. Nach Ausstellungen in Zürich, Mailand und Madrid stellt sie erstmals bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse auch in ihrem Heimatstadtteil Feudenheim aus. Im Rahmen der Langen Nacht der Kunst und Genüsse stellt Sonja Struck in den Räumlichkeiten des Kulturtreffs Altes Rathaus Feudenheim ihre Kalligrafie-Schriftbilder aus. Seit dem Besuch eines Kalligrafie-Kurses im Jahr 2007 hat Sonja Struck ihre Vorliebe für die Schreibkunst entdeckt. Nach der ersten Ausstellung im Jahr 2010 und mehreren Seminaren bei namhaften Kalligrafen und Künstlern folgten weitere Ausstellungen und Kunsthandwerker-Märkte im Rhein-Neckar-Kreis. Durch Experimentieren mit verschiedenen Materialien wie Blattgold, Linolfarben und das Einarbeiten von Prägungen entwickelte sie ihren eigenen Stil.

Bei CBD One, Hauptstraße 80, ist an diesem Abend Myran Fazel Duke zu Gast. Geboren in Sankt Vincent and the Grenadines in der Karibik, emigriert im Alter von acht Jahren nach Coventry in England, lebt sie seit 1990 in Deutschland. Seit sie denken kann, fühlt sie als Künstler und hat bereits als junger Mensch begonnen, gestalterisch zu arbeiten. Zuerst beschäftigte sie sich mit dem Werkstoff Holz, dann mit der Fotografie bis heute. Seit ein paar Jahren kreiert sie Objekte aus Papier. Seit 2020 kamen Leuchtobjekte dazu. Ihr Thema ist Licht- und Schatten- Kontrast und das Spiel dieser voneinander abhängigen Gegensätze.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Außerdem gibt es für die Besucher der Langen Nacht der Kunst und Genüsse noch bei weiteren Teilnehmern in Feudenheim einiges zu erleben – sie können sich überraschen lassen. Mit dabei sind: Buchhandlung Waldkirch, Hauptstraße 69 a, Anna W. Mode und Kosmetik, Hauptstraße 59, Bier- und Weinstube Wartburg, Wallstadter Straße 15, Baumeister Tradition seit 1927, Hauptstraße 118, Optik Siegert, Hauptstraße 78, Conceptstore Rosenrot, Neckarstraße 3, Eiscafé Venezia, Hauptstraße 66, Krämer Lind GbR (Immo-Krämer), Hauptstraße 59, Mode Mieder und Kurzwaren Heike Martin, Hauptstraße 76, TeeInsel, Hauptstraße 45, Zahnarztpraxis Dr. Rüdiger Kraft, Hauptstraße 107, Suppenküche St. Peter und Paul, MR - performance 4 you, Hauptstraße 121.

BDS und andere sind dabei

Von den insgesamt 13 Teilnehmer in Wallstadt sind allein sechs Mitglieder des Bunds der Selbstständigen (BDS) Ortsverband Mannheim-Wallstadt, die ihren roten Teppich für die Besucher ausrollen. Die Gäste können sich also auch in Wallstadt von einem vielfältigen Programm inspirieren lassen und dabei die kulinarischen Köstlichkeiten in den verschiedenen Geschäftsräumen genießen. Die teilnehmenden BDS-Mitglieder sind: Buchhandlung Wallstadt, Römerstraße 27, Die Brillenmacher, Mosbacher Straße 18, Krämer Textilwaren, Mosbacher Straße 38, Salzburger Stübchen, Mosbacher Straße 37, Tasting Room Mannheim, Mosbacher Straße 21 und Fashiontraum, Mosbacher Straße 21. Außerdem beteiligen sich an der Langen Nacht der Kunst und Genüsse: Olga Wascher Hair & Beauty, Mosbacher Straße 19, Café Doreo, Mosbacher Straße 23, Nuray’s Friseur- und Kosmetikstudio, Römerstraße 27, Müfides, Mosbacher Straße 30, Brillenmacher, Mosbacher Straße 18, Presse Ute, Mosbacher Straße 44, Beauty Suite Mannheim, Mosbacher Straße 28, und Katholische Kirche Christ König, Römerstraße 32. imp