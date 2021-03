Unterstützung für den Osterhasen

Das Thema Ostergeschenke treibt viele Eltern um. Lagen früher hauptsächlich die klassischen bunten Ostereier und vielleicht noch etwas zum Naschen im Osterkörbchen, sind heutzutage an Ostern auch größere Geschenke nichts Ungewöhnliches. Was aber eignet sich denn nun als Geschenk vom Osterhasen?

Rund und bunt

Bunte Eier sind immer noch die klassische Ostergabe. Schließlich gilt das Ei als Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben. Man verschenkt sie entweder als echte, gern selbst gefärbte Hühnereier oder in der süßen Schokoladenvariante. Mit einem bunten Eiernestchen hat man immer ein passendes Geschenk für Kinder – und auch Erwachsene – zur Hand.

Die traditionelle Eiersuche im Garten ist für Kinder das Highlight der Ostertage. Hier laufen die kleinen Spürnasen zur Hochform auf. Auch das kniffligste Versteck wird entdeckt, im Notfall mit ein paar gut sichtbar gelegten Spuren oder einem heißen Tipp von Papa und Mama. Hier kommen nicht nur hart gekochte Eier ins Körbchen. Auch ein größeres Ostergeschenk kann im Garten oder im trockenen Schuppen versteckt werden.

Zu Ostern steht die eigene Familie im Mittelpunkt. Daher könnte der Osterhase auch Geschenke verstecken, die alle zusammen ausprobieren können – etwa ein lustiges Brettspiel, ein spannendes Kartenspiel oder Materialien zum Basteln. Bei Kindergartenkindern bietet sich zum Beispiel Knete an. Damit bereitet jeder eine bunte Pizza oder einen großen Eisbecher zu oder formt verrückte Figuren. Für ältere Kinder eignen sich österliche Gipsfiguren. Die werden mit allen gemeinsam in Form gegossen und nach dem Trocknen angemalt. So kann sich die Familie auch gleich an einer selbst gestalteten Wohnzimmerdekoration erfreuen. Und wenn beim Basteln noch das ein oder andere Schoko-Ei vernascht wird, steigt die Osterlaune auf den Höhepunkt. djd

