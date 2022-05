Tolle Bands und gute Unterhaltung

Unter dem Motto „Bürstadt feiert!“ findet am letzten Maiwochenende, 27. bis 29., die Neuauflage des Stadtfests statt. Auf ein Fest mit vielen Music-Acts und einem Familientag zum Abschluss können sich die Besucherinnen und Besucher freuen.

Wie auf der Homepage der Stadt Bürstadt bekannt gegeben wurde, sind folgende Bands am Start: The Groove Generation, Pink Panthers Party & Dance Band, Fireworks of Rock, The Beat Brothers und John Diva & The Rockets of Love. Am Freitag, 27. Mai, tritt die erfolgreiche Cover-Band The Groove Generation auf der Bühne am Marktplatz auf. Immer wenn die achtköpfige Gruppe vor das Publikum tritt, ist Partystimmung programmiert. Die Musikerinnen und Musiker interpretieren populäre Songs auf höchstem musikalischem Niveau. Ihre Auftritte sind von unbändiger Spielfreude und einer spürbaren Leidenschaft für die Musik. Zeitgleich tritt auf der Bühne des historischen Rathauses die Pink Panthers Party & Dance Band auf. Frei nach ihrem Slogan „Guitar, Sax and Drums’n Roll“ werden die Pink Panthers aus Lorsch auch das Bürstädter Stadtfest zu einem unvergesslichen Event machen. Mit einer unvergleichbaren Spielfreude und dem sogenannten Bauchgefühl versteht es die siebenköpfige Band, jedes Publikum zu begeistern. Getoppt wird das Ganze durch die stimmgewaltigen Sängerinnen Joelle und Sophie, die den Interpretationen eine ganz eigene Note geben.

Am Samstag, 28. Mai, werden die Bands Fireworks of Rock, The Beat Brothers, John Diva & The Rockets of Love auftreten, wohingegen am Sonntag das Wochenende mit einem Familientag abgerundet wird. Dann erwartet die Gäste unter anderem ein verkaufsoffener Sonntag, ein Open-Air-Gottesdienst und wieder Livemusik.

Es heißt also endlich wieder auf den Rummel gehen. Schiffschaukel, Bungee-Trampolin und Kinderkarussell locken mit Spiel, Spaß und Unterhaltung und sorgen für glänzende Augen bei den Kleinsten. Verschiedene Buden wie der Schießstandsind zur Stelle. red