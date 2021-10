Tipps für ein gelungenes Festessen

Einen Tisch einzudecken, ist erstmal kein großes Werk. Aber daraus eine eindrucksvolle Festtafel zu machen, das ist ein Kunststück.

Teller, Besteck, Gläser und Tassen, Servietten – und noch etwas Deko. Mehr braucht man eigentlich nicht für ein schönes Familienessen. Aber das macht noch lange nicht eine toll gedeckte Tafel aus, die Familienmitglieder, Gäste und vor allem auch einen selbst begeistert.

Besonders empfehlenswert sind hierfür kleine Hingucker. Dekorationen können begeistern. Sie liefern ein Gesprächsthema und sie zeigen, dass man sich Mühe gibt. Blumen und Zweige sind auf einer Tafel immer schöne Gestaltungselemente. Auch Kerzen gehören zu einem stimmungsvollen Treffen am Tisch dazu.

Zu besonderen Anlässen sind die Tische oft viel zu vollgestellt. Ordnung und optische Ruhe schaffen kann man, indem man Gruppen bildet. Gewürze, Soßen und andere Kleinigkeiten können beispielsweise auf eine Marmorplatte oder einen Platzteller zusammengestellt werden. Diese sind am besten zwar farblich von der Restdekoration abgesetzt, aber passen zum Gesamteindruck.

Wenn der Gast bemerkt, dass man sich Mühe gemacht hat, fühlt er sich umso mehr willkommen. Das machen schon Kleinigkeiten aus – etwa Speisen in eine kleine Schale umzufüllen. Tischkarten empfinden viele Gäste als besondere Aufmerksamkeit und freuen sich darüber, auf der Tafel persönlich angesprochen zu werden.

Wichtiger als jedes Dekoelement ist aber der Akt des gemeinschaftlichen Essens, das Miteinander und der rege Austausch untereinander. Besonders rund um den Martinstag und die anstehenden Advents- und Weihnachtsfeiertage kommen viele Familien und Freunde zusammen, um gemeinsam bei gutem Essen die Gesellschaft der Liebsten zu genießen. Hier wird häufig bis spät in die Nacht, lange nachdem das Essen abgeräumt wurde, noch geredet und gelacht. Gerne wird sich dabei auch an Anekdoten von vergangenen Festessen oder anderen Feierlichkeiten erinnert. Das Martins-, Advents- und Weihnachtsessen ist also viel mehr als die reine Nahrungsaufnahme. Es geht um die Festigung der sozialen Beziehung. Auch wenn man im Stress ist, sollte man sich also genügend Zeit für die Vorbereitung eines solchen Essens nehmen. dpa/imp