Technik auf Top-Niveau

Tauberbischofsheim. Dass Deutschlands Schulen in Sachen Digitalisierung erheblichen Nachholbedarf haben, ist spätestens seit der Corona-Pandemie offenkundig. VS treibt die Digitalisierung des Bildungsbereiches voran und bedient damit einen aufstrebenden Markt. Seit Jahrzehnten sind die Experten aus Tauberbischofsheim weltweit bekannt für die Entwicklung zukunftsfähiger Raumkonzepte. Mittlerweile wird vom Marktführer VS erwartet, seine Kunden regelmäßig mit neuen Produkten und Konzepten zu überraschen, die in Schulen den Trend setzen. Dementsprechend investiert VS nicht nur in den Ausbau des digitalen Medien- und Dienstleistungsportfolios, sondern ebenso in die Ausstattung der eigenen Fertigung. Das steigert die Produktivität und hilft, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. „Unsere Mitarbeitenden arbeiten an den modernsten Maschinen, damit können wir natürlich bei potenziellen Bewerbern punkten“, erläutert Alexander Ille, in der VS-Geschäftsleitung für die Unternehmensplanung verantwortlich. „Auch bei Großinvestitionen, wie unserer aktuell entstehenden neuen Holzvorfertigung, legen wir technologisch höchste Maßstäbe an. Wir wollen immer wieder Benchmark sein und für jeden Mitarbeitenden optimale Entwicklungsmöglichkeiten bieten.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bernd Meidel