T-Roc: Innovative Technologie

Mit frischem Design, innovativen Assistenzsystemen und umfangreichen digitalen Diensten schreibt Volkswagen die Erfolgsgeschichte seines kompakten Crossover-Modells fort.

Mit einer unterschäumten Oberfläche und markanten Designnähten setzt die neue Instrumententafel moderne und hochwertige Akzente im Innenraum des neuen T-Roc. Das Infotainment-Display ist jetzt im Stil eines Tablets auf der Instrumententafel positioniert und liegt damit auf einer Sichtachse mit dem Kombiinstrument hinter dem Lenkrad. Je nach Ausstattung ist das Infotainment-Display 8,0 Zoll beziehungsweise 9,2 Zoll groß. Serienmäßig verfügt das Kompakt-SUV zudem über ein digitales Kombiinstrument, das als optionales „Digital Cockpit Pro“ bis zu 10,25 Zoll groß ist. Das ebenfalls zur Serienausstattung gehörende Multifunktionslenkrad mit neuem Design trägt zusätzlich zur intuitiven Bedienung bei.

Beim Exterieur präsentiert sich der neue T-Roc geschärft, sein unverwechselbares Crossover-Design wirkt noch markanter. LED-Scheinwerfer und abgedunkelte Heckleuchten gehören zur Serienausstattung. Als Sonderausstattung wird das IQ.Light mit LED-Matrixscheinwerfern und einer beleuchteten Kühlergrill-Leiste sowie Heckleuchten mit neuer grafischer Struktur und dynamischer Blinkerfunktion angeboten. Fünf neue Außenlackierungen und neu gestaltete Leichtmetallräder in den Größen 17 bis 19 Zoll bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Individualisierung.

Neues Level bei Digitalisierung

Serienmäßig verfügt der neue T-Roc mit Front Assist und Lane Assist über fortschrittliche Assistenzsysteme. Der neue „IQ.DRIVE Travel Assist“ und die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung „Prädiktives ACC“ ermöglichen assistiertes Lenken, Bremsen und Beschleunigen bei Geschwindigkeiten von bis zu 210 km/h. Dabei können lokale Geschwindigkeitshinweise, Ortseinfahrten, Kreuzungen oder Kreisverkehre durch die Einbindung der Signale aus der Frontkamera sowie von GPS- und Kartendaten in die Steuerung einbezogen werden.

Im neuen T-Roc kommt die dritte Generation des „Modularen Infotainmentbaukastens“ (MIB3) zum Einsatz. Sie ermöglicht die Nutzung einer Vielzahl von onlinebasierten Funktionen und Dienstleistungen. Serienmäßig können die Services von We Connect Plus in Europa für ein Jahr kostenfrei genutzt werden. Damit stehen unter anderem die natürliche Online-Sprachbedienung und der Zugriff auf Streaming-Dienste zur Verfügung. Optional können die Funktionen von Apple CarPlay™ und Android Auto™ via App Connect Wireless jetzt auch kabellos in das Bediensystem integriert werden.

Effiziente Motoren

Im vielfältigen Antriebsportfolio des neuen T-Roc stehen drei TSI- und zwei TDI-Motoren zur Auswahl. Je nach Antrieb wird die Kraft an ein 6-Gang-Schaltgetriebe oder ein 7-Gang-DSG übertragen. Der 1,0-Liter-TSI-Motor mit drei Zylindern hat eine Höchstleistung von 81 kW (110 PS). Die Vierzylinder-Antriebe erzeugen als 1,5-Liter-TSI 110 kW (150 PS) und als 2,0-Liter-TSI 140 kW (190 PS). Zwei 2,0-Liter-TDI-Vierzylinder-Motoren mit 85 kW (115 PS) beziehungsweise 110 kW (150 PS) ergänzen das Programm. Alternativ zum Frontantrieb sorgt der Allradantrieb 4MOTION in Verbindung mit dem 110 kW (150 PS) starken Dieselmotor für eine besonders souveräne Kraftübertragung. Der 2,0-Liter-TSI mit 140 kW (190 PS) wird serienmäßig mit 4MOTION kombiniert.

Der Kraftstoffverbrauch liegt kombiniert bei 7,8 bis 4,2 Litern pro 100 Kilometer (CO2-Emissionen 179 bis 110 Gramm pro Kilometer). pr