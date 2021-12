Stimmungsvolle Lichter

Überall erstrahlt im Moment weihnachtliche Beleuchtung. Nicht nur in den Zentren der Städte, sondern auch in den privaten Haushalten wird der Lichterglanz in diesem Jahr besonders üppig ausfallen. Das ergab eine YouGov-Umfrage im Auftrag eines Ökostromanbieters.

Demnach werden in den privaten Haushalten in der diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit rund 19,5 Milliarden Lämpchen erleuchten – das sind 0,7 Milliarden Lichtlein mehr als im Vorjahr und damit ein neuer Rekord. “Viele Menschen konnten im vergangenen Jahr die Weihnachtsfeiertage nicht wie gewohnt mit Familie und Freunden verbringen. Umso größer ist die Hoffnung, in diesem Jahr wieder mehr Weihnachtsnormalität zu haben – und damit nimmt auch das Bedürfnis zu, das eigene Zuhause gemütlich zu gestalten”, erklärt Anja Fricke, Communication Manager beim Ökostromanbieter. Insgesamt kommen laut Umfrage etwa 227 Millionen Lichterketten, blinkende Fensterbilder oder Leuchtbögen zum Einsatz. Das sind im Schnitt mehr als sechs pro Haushalt – eins mehr als noch im vergangenen Jahr. Der Einsatz von LED-Lämpchen geht der Umfrage zufolge im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent zurück, mit 77 Prozent stellen die sparsamen Leuchten dennoch den Großteil der Festtagsillumination.

Auch zur Weihnachtszeit sollte das Klima nicht außer Acht gelassen werden. Wird das festliche Licht in Haus oder Wohnung aus konventionellem Strom erzeugt, ist die CO2-Bilanz ernüchternd, stellt Anja Fricke fest: „193 000 Tonnen CO2 werden durch die adventliche Beleuchtung erzeugt. Das sind 6000 Tonnen mehr als im Vorjahr und entspricht der Menge Klimagase, die mehr als 9,6 Millionen Bäume im Jahr aufnehmen.“ Durch den Umstieg auf Ökostrom könnten die Haushalte festlich und gleichzeitig klimaneutral erleuchtet werden. djd