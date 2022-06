Stets sicher unterwegs

Wer mit einem Pkw auf öffentlichen Straßen unterwegs ist, der muss dafür Sorge tragen, dass sein Fahrzeug auch verkehrssicher ist. Um dies festzustellen, hat der Gesetzgeber festgelegt, dass Autos in regelmäßigen Abständen – alle zwei Jahre, Neuwagen erstmals nach drei Jahren – zur Hauptuntersuchung (HU) müssen. Bei der HU handelt es sich um eine zerlegungsfreie Sichtprüfung. In ihrem Rahmen werden auch eine Funktions- und Wirkprüfung der für die Verkehrssicherheit relevanten Bauteile und Systeme am Kraftfahrzeug durchgeführt.

Im Volksmund ist die Untersuchung auch als „TÜV“ bekannt. Grund hierfür ist, dass früher der Technische Überwachungsverein, kurz TÜV, das Prüfmonopol innehatte. Aus diesem einstigen Alleinstellungsmerkmal hat sich der umgangssprachliche Begriff „TÜV“ für die HU entwickelte. Jedoch haben Fahrzeuginhaber bereits seit mehreren Jahrzehnten die Möglichkeit, ihr Auto bei amtlich anerkannten Prüforganisationen auf ihre Verkehrsuntauglichkeit hin überprüfen zu lassen. Als Teil der HU wird auch die Abgasuntersuchung durchgeführt. Der Untersuchungspflicht unterliegen alle zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge und Anhänger. imp

