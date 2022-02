Steinmetzbetrieb für alle Fälle

Seit vielen Jahren ist Natursteine Foßhag für zahlreiche Belange im Rhein-Neckar-Zentrum zuständig. So sind in dem Weinheimer Unternehmen die Bodenplatten für den Mallbelag gelagert – die Platten können also schnell ausgetauscht werden, falls einmal etwas kaputt geht. Nach der Sprengung des Geldautomats hat beispielsweise die Firma Foßhag die Fassade im RNZ schnell wieder instandgesetzt. Denn solche Arbeiten sind das Metier des Steinmetzbetriebs.

Zum Portfolio gehören neben Bodenbelägen aber auch Innen- und Außentreppen sowie Innen- und Außenfensterbänke aus Naturstein genau wie Küchenarbeitsplatten aus Naturstein, Großkeramik und Quarzkomposit. Zudem plant das Foßhag-Team Bäder aus den gleichen Steinen – und, als Steinmetzbetrieb nicht zu vergessen, auch Grabmale aus Naturstein gehören zum Programm.

Steintreppen gehören zum Angebot von Foßhag. © Foßhag

Einfach mal vorbeischauen oder anrufen und von den Fachleuten beraten lassen.

