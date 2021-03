  Ständig unter Strom – was schafft Abhilfe?

„Wie soll ich das bloß schaffen?“ – oft ist der Tag zu kurz für die vielen Dinge, die man erledigen will. Hinzu kommen steigende Anforderungen und Zeitdruck bei der Arbeit sowie eine ständige Reizüberflutung und Erreichbarkeit durch digitale Medien. Stress ist allgegenwärtig. Wie eine Umfrage der Techniker Krankenkasse mit 1200 erwachsenen Teilnehmern aller Altersgruppen ergab, stehen 60 Prozent der Deutschen häufig oder immer wieder unter Strom.

Zudem klagen viele Befragte, ihr Alltag sei in den vergangenen Jahren zunehmend stressiger geworden. Eine gefährliche Entwicklung, denn die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählt Stress zu den größten Gesundheitsrisiken unserer Zeit. Lebt man länger an der Belastungsgrenze, leidet nicht nur das seelische Gleichgewicht, sondern auch die körperliche Gesundheit. Umso wichtiger ist es, in nervenaufreibenden Lebensphasen innezuhalten, gezielt Stress abzubauen und neue Kraft zu tanken.

Strategien gegen Stress

Stress beeinflusst den Schlaf. © Konstantin Yuganov - stock.adobe

Gestresste sollten ihre Arbeitsabläufe und Aufgaben im Alltag genauer unter die Lupe nehmen. Wo lässt sich Arbeit delegieren? Was kann man anders strukturieren? Hilfreich kann auch sein, Sätze mit „Ich muss“ oder „Ich soll“ aus dem Wortschatz zu streichen. Positive Formulierungen wie „Ich kann“ oder „Ich will“ nehmen den Druck.

Gegen akuten Stress gibt es zudem einen Trick: Lachen. Auch wenn einem nicht danach zumute ist, lässt sich damit das Gehirn austricksen. Einfach die Mundwinkel für mindestens zehn Sekunden nach oben ziehen und schon schüttet der Körper Glückshormone aus. Kontinuierlich lässt sich Anspannung durch Sport, erfüllende Hobbys und soziale Kontakte abbauen. djd