STADTMARKETING Treiber der innovativen Entwicklungen

„Eine Stadt sucht sich ihre Menschen aus – nicht umgekehrt“, davon ist Karmen Strahonja überzeugt. Was die Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH damit zum Ausdruck bringen will: Mannheim zieht genau jene Menschen an, die sich mit der Stadt und ihrer historisch gewachsenen Vielfalt identifizieren können. „Erfurt zum Beispiel“, zieht Strahonja den Vergleich zur diesjährigen Bundesgartenschau-Stadt, „ist eine wunderschöne, aufgeräumte, saubere Stadt. Aber mir persönlich fehlt dort das Spannungsfeld, die Kraft der Gegensätze, die Mannheim schon immer auszeichnet.“ Und auch die Macher-Mentalität der Menschen. Macher-Mentalität ist ein gutes Stichwort, dass sich auch das Stadtmarketing unter Strahonjas Führung auf die Fahnen geschrieben hat. Ihr Team ist ein maßgeblicher Treiber, wenn es darum geht, in Mannheim auch künftig Raum für die Entfaltung kreativer Ideen zu schaffen. Das gemeinsam mit dem Startup Ökosystem Next Mannheim initiierte, bundesweit erste Innovationsfestival „innomake!“ ist dafür nur ein Beispiel. In vielen Bereichen setzt das Stadtmarketing mittlerweile Ausrufezeichen – und sorgt mit dafür, dass sich die Stadt nicht nur kulturell, gesellschaftlich und wirtschaftlich weiterentwickelt, sondern dass davon auch bundesweit und international Notiz genommen wird. Gute Argumente haben Karmen Strahonja und ihr Team genug, denn in Mannheim sind alle erforderlichen Bausteine für die Generierung von nachhaltigen Innovationen bestens ausgeprägt. Vor allem die Nachhaltigkeit liegt der Stadtmarketing-Chefin am Herzen: „Mannheim ist die Geburtsstätte viele Erfindungen. Aber zu Innovationen werden sie erst, wenn sie auch nachhaltig sind – das ist die große Aufgabe für die Zukunft.“

