Spitzenreiter in der Branche

Lauda-Königshofen. Das Familienunternehmen ist seit Beginn der Erfassung im Index der Weltmarktführer vertreten. Der renommierte Index wird seit 2015 unter der Leitung von Prof. Dr. Christoph Müller von der Universität St. Gallen ermittelt. Das Wirtschaftsmagazin WirtschaftsWoche kürt jährlich in einer Sonderausgabe die 450 Weltmarktführer ihrer jeweiligen Branche.

Pluspunkt: umfassendes Portfolio

„Auf die wiederholte Ernennung zum Weltmarktführer sind wir sehr stolz“, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter von LAUDA, Dr. Gunther Wobser. „Unsere Mitarbeiter in in Deutschland und in den zwölf Auslandsgesellschaften arbeiten täglich daran, die Leistungsfähigkeit der Temperiertechnik weiter voranzutreiben und unsere Kunden gemäß unserem Leitspruch mit Temperaturen zu begeistern.“

Dass dies auch vor dem Hintergrund einer globalen Pandemie gelungen sei, zeige, dass LAUDA mit seinem umfassenden Portfolio an Temperier- und Laborgeräten hervorragend aufgestellt sei. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr unter anderem eine Höchstzahl an neuen Auszubildenden zu vermelden. Zudem wurde das Umsatzniveau im Vergleich zu2019 mit über 90 Millionen Euro gehalten.

Geräte und Anlagen von LAUDA werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Vor allem in der Impfstoffproduktion und -logistik werden die Temperier- oder Laborgeräte von LAUDA derzeit vermehrt eingesetzt. So leisten etwa LAUDA Versafreeze Ultra-Tiefkühltruhen einen essenziell wichtigen Beitrag zur Lagerung des empfindlichen Corona-Impfstoffes. „In einem ausgesprochen schwierigen Jahr ist diese Auszeichnung für uns eine willkommene und zugleich anspornende Würdigung unserer Leistung“, so Dr. Gunther Wobser.

LAUDA hat im ablaufenden Jahr die Integration der Laborgeräte mit dem Prädikat „GFL-Technology“, darunter Wasserbäder, Schüttelapparate und Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung von Impfstoffen, abgeschlossen. Mit dem Projekt GOAL (Global Ordering and Logistics) hat LAUDA ein strategisches Unternehmensziel umgesetzt und durch die Neuordnung der weltweiten Logistik- und Produktionsprozesse den internationalen Vertrieb konsequent an den LAUDA Kunden ausgerichtet. Dadurch hat der Weltmarktführer seinen weltweiten Bestellprozess vereinfacht und vereinheitlicht, so dass es nun möglich ist, sämtliche LAUDA Produkte aus einer Hand zu beziehen.

Zudem treibt das Familienunternehmen die Digitalisierung konsequent weiter voran, etwa mit der Überwachung und Steuerung von Temperiergeräten über die LAUDA Cloud bei den LAUDA Ultracool Umlaufkühlern oder der neuen Generation der LAUDA Integral Prozessthermostate.

Innovationslabor in Kalifornien

Auch das strategische Innovationsmanagement baut der Weltmarktführer weiter aus, beispielsweise mit einer Kooperation im „Maschinenraum“, einer innovativen Kollaborationsplattform für den deutschen Mittelstand, den nachhaltigen Kooperationen mit verschiedenen Start-up-Unternehmen oder dem eigenen Innovationslabor new.degree in Sunnyvale, CA, USA.