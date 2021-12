Die Corona-Pandemie und diverse Naturkatastrophen haben auch in diesem Jahr gezeigt, wie verwundbar Gesellschaften sind und wie schnell Menschen weltweit unverschuldet in Not geraten können. Spenden statt schenken: Ein Anlass wie Weihnachten ist für viele die Gelegenheit, gesellschaftliches Engagement zu zeigen und andere zu unterstützen, die sich nicht selbst helfen können.

Zu Weihnachten möchten viele für karitative Zwecke spenden. Doch woran lässt sich eine vertrauenswürdige Organisation erkennen? Eine transparente Kommunikation zu Projekten, Spendenverwendung und internen Kosten gehört ebenso dazu wie unabhängige Zertifizierungen, etwa durch den Deutschen Spendenrat e.V. oder das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). djd/pr